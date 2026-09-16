Peníze ušetřené na rekultivacích hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku by měly jít přes ministerstvo životního prostředí (MŽP) a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Sev.en rozhodne prostředky dát. Na tiskovém briefingu při dnešní návštěvě Karlovarského kraje to řekl prezident Petr Pavel. Mezi výší ušetřených peněz a částkou, kterou chce firma rozdělit obcím, je podle něj velká disproporce.
Společnost Severní energetická na začátku srpna uvedla, že hodlá sama rozhodnout o využití peněz a že chce ohledně výše podpory jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Původně chtěla peníze dát obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Společnost patří do energetické skupiny Sev.en, kterou vlastní miliardář Pavel Tykač.
"V tomto případě se bavíme asi o částce nějakých 700 milionů korun a tak, jak jsem byl informován, tak společnost Sev.en chce rozdělit obcím asi 200 milionů. Sami vidíme, že tady je velká disproporce," řekl dnes Pavel. Podle dřívějšího vyjádření manažera ze skupiny Sev.en Luboše Pavlase mají obce dostat 213 milionů korun z uspořených 470 milionů.
Mluvčí skupiny Sev.en Eva Maříková ČTK řekla, že skupina souhlasí s tím, aby ušetřené peníze za zapojení sukcese do rekultivace lomu ČSA zůstaly v regionu. Skupina je podle ní nejpozději v listopadu do regionu pošle. „Ani z nařízení vlády ČR ze dne 28. června 2023 ale nevyplývá, že by měly být peníze rozděleny konkrétním obcím,“ řekla. Peníze jsou podle ní určeny pro celý region. "Z ušetřené částky také zaplatíme daň a vyrovnáme majetkové vztahy týkající se pozemků, na kterých je národní přírodní památka. Trváme ale na tom, že o daru rozhoduje dárce,“ sdělila Maříková.
Společnost své dřívější oznámení, že chce o využití peněz rozhodnout sama, zdůvodnila liknavostí státního aparátu, který se podle ní nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Jednání se SFŽP podle firmy nepřinášelo žádné výsledky.
Ve druhé polovině srpna ministerstvo životního prostředí sdělilo, že se skupinou Sev.en obnovilo jednání. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) uvedl, že je společným cílem všech stran, aby obce v oblasti získaly ušetřené peníze, a to pokud možno ještě letos.
Těžba hnědého uhlí v lomu ČSA skončila v roce 2024. Místo technické rekultivace schválilo ministerstvo životního prostředí přírodní způsob, kdy část plochy nechá zarůst a zatopit, což skupině Sev.en ušetřilo peníze. V polovině srpna se děním okolo rekultivace lomu začala podle Deníku N zabývat i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace ČR ve svých dřívějších vyjádřeních pro ČTK uvedly, že se obávají toho, že si chce majitel skupiny Sev.en Tykač ponechat většinu ušetřených peněz z rekultivací pro sebe namísto toho, aby je investoval do rozvoje regionu.