Prezident Pavel zamíří v půlce září do Ústeckého a Karlovarského kraje

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví 16. a 17. září severozápad Čech. První den zahájí návštěvu v Ústeckém kraji, druhý den se přesune do Karlovarského kraje. O návštěvě dnes informovala prezidentská kancelář. Naposledy byl Pavel v Ústeckém kraji loni v říjnu, v Karlovarském kraji loni v listopadu.
Při cestě zavítá prezidentský pár do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Čeká je setkání se zástupci komunitní organizace Radka, Destinační agentury Krušnohoří nebo projektu Vagony na horách na nádraží Kovářská v Krušných horách.
Ve čtvrtek zamíří prezident s manželkou do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku. Pavel také vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv ČR v Karlových Varech. Navštíví také Bečov nad Teplou na Karlovarsku a podívá se na místní hrad a zámek i do Botanické zahrady Bečov.
Prezident Pavel jezdí do regionů pravidelně. Naposledy byl na Prostějovsku, kde v obci Konice zahájil nový školní rok.