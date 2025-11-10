Prezident si prohlédl Císařské lázně, v Moseru dostal unikátní vázu

První pondělní zastávkou prezidentského páru jsou Císařské lázně v Karlových Varech. Přivítali ho první náměstek hejtmanky Martin Hurajčík (ANO) a primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Dosavadní hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) minulý týden na funkci rezignovala.
Prezident byl naposledy v Karlovarském kraji před rokem a půl. Problémy regionu se podle něj za tu dobu nezměnily. Na to poukázala i primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Pavel mimo jiné připomněl, že se stále nepodařilo otevřít v tomto regionu veřejnou vysokou školu.
Zmínil také to, že v současné době jedná s kandidáty na ministry, a tak by přivítal i náměty zastupitelů Karlovarského kraje a města Karlovy Vary na otázky, které by s kandidáty mohl probírat.
Představitelům lázeňských měst, kterých je v republice 37, podle primátorky například chybí dotační program na obnovu vedení minerálních vod. Jejich údržba stojí radnice stovky milionů korun. Města by tak podle Pfeffer Ferklové uvítala dotační program.
Oddlužené Prameny se po deseti letech chystají na návštěvu hlavy státu
Poslanec Jan Bureš zase upozornil na projekt rekonstrukce silnice I/13 do Ústeckého kraje. Silnice, která vede až do Polska, by si podle něj zasloužila řešení ve čtyřech pruzích, ne ve třech střídavých, které jsou schválené.
Lev jako symbol odvahy
V Moseru, kam prezident zavítal po obědě, mu zástupci sklárny předali unikátní vázu Magnus zdobenou rytinou mistra rytce Tomáše Lessera. „Je na ní lev jako symbol odvahy,“ prozradila Barbora Vondalová, mluvčí sklárny.
Zhruba 36,5 centimetru vysokou a dva kilogramy vážící vázu mistři skláři vyvedli v jedinečné barevné kombinaci topazu prolínaném modrou. „Tato kombinace vznikla vůbec poprvé,“ naznačila mluvčí.
Jedním z bodů programu je i návštěva obce Prameny na Mariánskolázeňsku. Ta se donedávna potýkala s obřím dluhem kvůli nezdařenému projektu na stavbu sanatoria a stáčírny minerálních vod.