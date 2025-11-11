Být prezidentem se jeví jako dream job, ale má to svá úskalí, řekl Pavel studentům

Jitka Dolanská, Petr Kozohorský, ČTK
  7:02aktualizováno  16:38
Jak bere své prezidentování, působení v politice i o současné bezpečnostní situaci v Evropě, hovořil dnes Petr Pavel se studenty v Sokolově v rámci druhého dne své návštěvy Karlovarského kraje. S manželkou Evou se také prošli v přírodní rezervací Soos u Františkových Lázní a v Karlových Varech se vydali mezi záchranáře. Ústředním motivem druhého dne návštěvy však bylo vzdělávání.

O vzdělání se zaměřením na střední a vysoké školství se ostatně Petr Pavel bavil i se středoškoláky v Sokolově.

„Diskutoval jsem o tom, za jakých podmínek a v jakém formátu by případně měla vzniknout vysoká škola tak, aby její oborové složení odpovídalo potřebám zaměstnavatelů v kraji,“ konstatoval Petr Pavel.

Toho ve středu čeká jednání s Andrejem Babišem ohledně programového prohlášení vlády. V něm Petru Pavlovi chybí bezpečnostní a zahraničně politický kontext. Co se domácího politického dění týká, byl by rád, kdyby končící vláda poslala do sněmovny návrh rozpočtu tak, aby se zabránilo rozpočtovému provizoriu.

Prezident se dotkl i otázky vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory. „Veškeré debaty o jakémkoliv stupni ochrany přírody vzbuzují množství emocí. To je často dané nízkou informovaností o tom, co to vlastně obnáší,“ naznačil Pavel.

Prezidentský pár na návštěvě národní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. Petr Pavel s chotí se svezli muzejní úzkorozchodnou dráhou Kateřina. (11. listopadu 2025)
Prezident pozná přírodní krásy Karlovarského kraje, pohovoří i se studenty
Prezident Petr Pavel Pavel s manželkou Evou v Soosu.
Petra Pavla zaujala lokomotiva muzejní úzkorozchodné dráhy Kateřina.
Prezidentský pár na návštěvě národní přírodní rezervace Soos.
Dialog by se podle něj měl vést o tom, jaká bude přidaná hodnota podobného opatření. „A pokud v souvislosti s tím vzniknou nějaká omezení, tak jaký bude jejich charakter a jak ovlivní život lidí. Ti se pak často rozhodují na základě absurdních informací, které nemají základ v realitě. Zatím se bavíme jen o tom, jestli se opatření někomu líbí, nebo ne,“ doplnil prezident.

Petr Pavel se rovněž vyjádřil ke kumulaci funkcí politiků. V radě Karlovarského kraje je z devíti členů (všichni z ANO) pět radních, kteří jsou zároveň starosty měst. Dnes už bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která minulý týden rezignovala z rodinných důvodů, je zároveň senátorkou. Kraj nyní dočasně řídí první náměstek Martin Hurajčík (ANO).

„Kumulace funkcí je na té komunální a krajské úrovni celkem běžná. Myslím, že v mnoha ohledech je to dokonce i přínosné. Nijak bych to nevylučoval,“ řekl Pavel. Stanovovat paušální pravidla na této úrovni by mu přišlo nadbytečné.

„Pokud voliči dospějí k závěru, že člověk, který zastává funkci starosty a případně krajského radního a vykonává obě tyto funkce ke spokojenosti občanů, buďme za to rádi. Pokud je někdo, kdo nevykonává ani jednu funkci ke spokojenosti občanů, pak se ozvěme,“ řekl.

Soos, středoškoláci a Svět záchranářů

Úterní program prezidentského páru začal před půl devátou v národní přírodní rezervaci Soos nedaleko Františkových Lázní. Na rozsáhlém území slatin a rašelinišť vyvěrá mnoho minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v takzvaných mofetách. Stezka Soosem vede po dně vyschlého jezera, které mělo v minulosti slanou vodu.

Pavel s chotí si prošli stezku mezi slatinami a také se svezli místní úzkokolejkou.

Po prohlídce Soosu se prezidentský pár přesunul do Sokolova na setkání se studenty středních škol regionu.

Jaké je to být prezidentem? To byla jedna z otázek, kterou středoškoláci v Sokolově Petru Pavlovi položili. Prezident se podle něj může na první pohled jevit jako dream job, má však i svá úskalí.

„Prezident je ve funkci 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Neustále pod dohledem médií i svých protivníků. A musí jednat s lidmi, se kterými by jinak jednat nechtěl,“ řekl Pavel.

Politiku vnímá jako pokračování své služby, kterou dělal celý život. I když mu prakticky bere soukromí. „Nevím, jestli budu mít dost energie pokračovat,“ reagoval na dotaz, zda bude kandidovat i podruhé.

Prezident dostal v Moseru unikátní vázu s rytinou lva, zavítal i do Pramenů

Na setkání se studenty se vyjádřil i k současné bezpečnostní situaci v Evropě. Ta má podle něj dát Rusku najevo svou sílu. Už jen proto, že oficiální zdroje Kremlu často opakují, že je třeba „pyšnou“ Evropu potrestat.

Petr Pavel okomentoval i narušování vzdušného prostoru zemí NATO, k němuž v poslední době dochází čím dál častěji. „Rusko zkouší, jak funguje protivzdušná obrana a jak odhodlaní jsme své země bránit,“ konstatoval. Pokud by došlo k narušení ruského vzdušného prostoru, nezaváhalo by ani vteřinu. „Musíme myslet jako oni a dát najevo odhodlání bránit se,“ zdůraznil.

Po obědě s řediteli vybraných středních škol Petr Pavel s chotí Evou navštívili karlovarský Svět záchranářů. Tam dvoudenní návštěva vyvrcholila.

Svět záchranářů funguje v Karlových Varech od roku 2014 a připravuje zejména děti na všemožná rizika, s nimiž se mohou setkat v každodenním životě. Zatím unikátní zařízení má kalendář zaplněný až dva roky dopředu. Jeho vybudování stálo 72 milionů, z čehož 61 milionů činila dotace z ROP Severozápad.

Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Areál provozuje Asociace Záchranný kruh na základě výpůjční smlouvy od města. Existuje záměr dostavby II. etapy Centra zdraví a bezpečí, která by mohla být zhruba v podobném finančním objemu jako etapa první. „Město podalo žádost do Operačního programu Spravedlivá transformace, pokud by uspělo, projekt by měl být dokončen do konce roku 2027,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Věci dělám na poslední chvíli, přiznal prezident

Pondělní program prezidentského páru skončil besedou ve Františkových Lázních. Otázky mířily jak do politického světa, tak do Pavlova soukromého.

Prezident například prozradil, že jednou z jeho neřestí je prokrastinace. „Nebo lenost? Prostě dělám věci na poslední chvíli,“ prozradil na sebe prezident.

Funkce jej prý naučila pokoře. O tom, jestli bude kandidovat i do dalšího volebního období, nechtěl spekulovat. „Ještě nevím, je to náročné,“ řekl Petr Pavel.

Problémy kraje nelze řešit bez vysoké školy, řekl Pavel v Mariánských Lázních

Prezident byl naposledy v Karlovarském kraji před rokem a půl. Problémy regionu se podle něj za tu dobu nezměnily. Pavel mimo jiné připomněl, že se stále nepodařilo otevřít v tomto regionu veřejnou vysokou školu.

V Moseru, kam prezident zavítal v pondělí po obědě, mu zástupci sklárny předali unikátní vázu Magnus zdobenou rytinou mistra rytce Tomáše Lessera. „Je na ní lev jako symbol odvahy,“ prozradila Barbora Vondalová, mluvčí sklárny.

10. listopadu 2025









11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

