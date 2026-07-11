Při nehodě dvou aut u Mírové se zranilo pět lidí, jeden vážně

Pět lidí se zranilo při dopravní nehodě dvou osobních aut, která se stala ráno u Mírové na Karlovarsku. Hasiči museli jednu osobu z havarovaného auta vyprostit. Na místo byla povolána i letecká záchranná služby, informovala zastupující mluvčí krajských hasič Jana Třísková.
Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové záchranáři ošetřili celkem pět osob. "Z toho jsme jednu předali letecké záchranné službě," doplnila Kratochvílová.
Na silnici 222 pokračují odklízecí práce po nehodě, policie dopravu odklání na objízdné trasy.