Při nehodě dvou aut v Bečově nad Teplou zemřel řidič jednoho z vozů

Šestatřicetiletý řidič zemřel dnes při nehodě dvou osobních aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. ČTK to řekl karlovarský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Silnice první třídy je kvůli nehodě uzavřená.
Nehoda se stala před polednem v Karlovarské ulici.
"V péči jsme měli muže a ženu. Ženu jsme s lehkým poraněním transportovali na emergency do Karlovarské krajské nemocnice. U muže jsme po dobu několika desítek minut prováděli rozšířenou resuscitaci. Přes veškerou snahu zasahujících však lékař na místě konstatoval úmrtí," uvedla mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.
Zraněného museli vyprostit hasiči. Vrtulník letecké záchranné služby, který operační středisko původně také vyslalo, nakonec záchranáři odvolali.