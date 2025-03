Příběh Madlenky vzbudil zájem dárců, v Sokolově mají mimořádný termín

Holčička nyní leží v motolské nemocnici, kde se léčí se selháním krvetvorby, tedy selháním kostní dřeně, které se někdy označuje jako aplastická anémie. To se nejčastěji léčí transplantací kostní dřeně, pokud se rychle najde vhodný dárce. Ačkoli příběh vzbudil u veřejnosti obrovský zájem o zápis do registrů dárců kostní dřeně, pro dívenku samotnou se vhodného dárce zatím najít nepodařilo.

„Pokud jste se ještě neregistrovali, nyní je čas to u nás v Dárcovském centru Sokolov změnit,“ vyzývá mluvčí Nemocnice Sokolov Vladislav Podracký a doplňuje, že ve středu 26. března bude mít centrum pro ty, kteří chtějí pomoci, otevřeno až do 17 hodin. „Stačí přijít kdykoli mezi 6:30 až 17 hodin, v ostatní dny od 6:30 do 13 hodin, do našeho dárcovského centra, kde zájemce vyplní krátký dotazník. Zdravotníci mu poté odeberou malou zkumavku krve, nebo vytřou ústa štětičkou. Materiál poté nemocnice odešle do registru. A to je vše.“

Registrovat se může kdokoli v dobrém zdravotním stavu ve věku od 18 do 40 let. Podmínkou je, že neprodělal v minulosti závažné onemocnění, neužívá trvale léky, kromě antikoncepce a léky na sezónní alergie. A také jeho hmotnost je vyšší než 50 kilogramů.

„A jak to probíhá dál? Pokud se někdo z registru ukáže jako vhodný dárce, má možnost rozhodnutí – pomoci může, ale nemusí. V případě kladného rozhodnutí může dojít k odběru dvěma způsoby. Buď je to odsátí dřeně z kosti, které se provádí v narkóze, což je tradiční metoda, nebo dojde k separaci krvetvorných buněk ze žilní krve. To probíhá podobně jako odběr krevní plazmy, tedy bez narkózy,“ doplnil Podracký.

Dívka trpí velice vzácným onemocněním, které u nás postihne nízké jednotky případů ročně. „To, že se někomu přestanou tvořit krvinky, je opravdu velmi vzácné. Často je to na nějakém imunologickém podkladě. Samo o sobě se to onemocnění nevzpamatuje. Proto je třeba krvetvorné buňky vyměnit,“ dodala primářka z motolské nemocnice Petra Keslová. - Jitka Dolanská