Nejkrásnější alej roste na sídlišti, porotu zaujala i fotografie Smetanových sadů

Jitka Dolanská
  9:52aktualizováno  9:52
V patnáctém ročníku ankety Alej roku, vyhlašované organizací Arnika, zvítězila v Karlovarském kraji Studentská alej a Stromokruh ze Sokolova. Z celkem 59 nominovaných alejí z celé republiky skončila s 362 hlasy na šestém místě. Zvítězila Lemberská lipová alej z Jablonného v Podještědí. Získala 1179 hlasů.
Fotogalerie3

Studentská alej na sokolovském sídlišti Vítězná skončila v rámci republiky na šestém místě. V kraji však vyhrála. | foto: ČTK

Další dvě aleje nominované za Karlovarský kraj, tedy stromořadí k chebské Loretě a alej v karlovarských Smetanových sadech, získaly 189 hlasů a 21 hlasů. Ve fotosoutěži, která zachycuje krásu stromů očima veřejnosti, si však Karlovarští připsali vítězství.

Porotě se nejvíc líbil snímek aleje ve Smetanových sadech v centru Karlových Varů od Rostislava Kováče. „Mám upřímnou radost. Vůbec jsem to nečekal a moc si toho vážím. Jsem invalida na vozíku, amatérský fotograf a tohle je hodně povzbuzující a motivační,“ řekl.

Tři stromořadí nominoval Karlovarský kraj při návratu do soutěže Alej roku

Studentská alej a Stromokruh ze Sokolova zaujaly i organizátory soutěže ze spolku Arnika. „Jde o výjimečný projekt, který propojuje tradiční pojetí aleje s moderní výsadbou. Stala se oblíbeným místem pro procházky i setkávání a ukazuje, že i mladé aleje mohou získat srdce lidí,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Oceněné stromy rostou na sokolovském sídlišti Vítězná, kde město vysadilo hned dvě aleje. V roce 2020 Stromokruh, věnovaný dětem narozeným v covidovém období. Tvoří jej dvanáct stromů. O tři roky později pak rozšířilo a symbolicky doplnilo prostor o Studentskou alej.

Nejmladší alejí nominovanou do soutěže je Studentská v Sokolově.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Každý z pětadvaceti stromů Studentské aleje je věnovaný někomu jinému. Sedm stromů patří mateřským školám, šest školám základním, včetně základní umělecké školy, a dalších sedm stromů připadlo středním školám. Posledních pět stromů získaly instituce, jako jsou knihovna, dům dětí a mládeže, město Sokolov a partnerská města Saalfeld a Schwandorf.

Na začátku a na konci aleje stojí cedule s informacemi o tom, komu jaký strom patří. Každý je navíc opatřený cedulkou s QR kódem, který si lidé mohou načíst na svůj mobilní telefon. Tím zjistí nejen „vlastníka“ stromu, ale zároveň se dostanou na webové stránky dané instituce.

Alej lemující historickou cestu z Hrozňatova k významnému poutnímu místu Maria Loreto na Chebsku skončila na druhém místě. Je dlouhá přibližně 300 metrů a vytváří kolem silnice souvislý zelený koridor tvořený převážně javory a jasany. Alejí zároveň prochází červená turistická značka, takže slouží nejen poutníkům, ale i široké veřejnosti jako atraktivní a kulturně cenná trasa.

