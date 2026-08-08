Dub se stal kynžvartskou celebritou. V lázeňském parku roste už déle než století

Takzvaný Richardův dub nově patří k památným stromům České republiky. Díky tomu se výjimečný listnáč těší nejvyššímu stupni individuální zákonné ochrany.
„Jde o dub zimní. Při dendrometrickém měření dosáhl značného obvodu kmene 431 centimetrů, což bylo měřeno ve výšce 130 cm nad zemí. Samotný dub aktuálně dorostl do výšky 26 metrů,“ přibližuje Hana Kožíšková, dendroložka ze Správy CHKO Slavkovský les.
Význam Richardova dubu nespočívá pouze v jeho úctyhodných rozměrech. Je také důležitým svědkem vývoje celé lokality. „Dochované historické prameny naznačují, že parkové úpravy v této části areálu prováděl dvorní zahradník Bíba. A před ním možná zahradní architekt Johann Riedl, působící ve službách knížecího rodu Metternichů,“ vysvětlila Diana Kletečková z Léčebných lázní Lázně Kynžvart.
Cenným dokladem stáří stromu je také fotografie z roku 1903, na níž je skupina stromů s Richardovým dubem již plně vzrostlá a výrazně převyšuje altán pramene Richard. „Strom tak představuje mimořádně hodnotný přírodní i historický prvek lázeňského parku a je živým svědkem jeho více než stoletého vývoje,“ doplnila Kletečková.
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Ochranu památného stromu zajišťuje mimo jiné ochranné pásmo, vymezené kruhem o poloměru 8,8 metru se středem u paty kmene památného stromu. V tomto prostoru je zakázáno památný strom poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, zejména provádět jakékoliv zemní práce, výstavbu, používání herbicidů, zalesňování a podobně.
Zařazením mezi památné stromy České republiky se Richardovu dubu dostává odpovídající ochrany jako významné součásti přírodního a kulturního dědictví. Oceněn je nejen samotný strom, ale také historická hodnota lázeňského parku, který je součástí identity celého města Lázně Kynžvart.