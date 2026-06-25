Přírodní koupaliště v Karlovarském kraji mají většinou vodu v pořádku

Přírodní koupaliště v Karlovarském kraji mají podle měření hygieniků většinou vodu vhodnou ke koupání. Pouze v některých lokalitách byla zaznamenána zhoršená jakost vody nebo její znečištění. Hygienici pravidelně kontrolují nejen přírodní koupací místa, která mají provozovatele, ale i některá oblíbená koupaliště bez provozovatele.
V Karlových Varech je napuštěná hlavní nádrž na koupališti Rolava. Podle měření má u mola i u pláže vodu vhodnou ke koupání. Na pětibodové škále je voda na stupních jedna a dva, přestože u pláže hygienici zaznamenali znečištění odpady. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) bylo na koupališti dnes nainstalováno 12 vodních prvků. "Ty staré už byly po devíti letech za hranou životnosti. V těchto dnech je tak Rolava ideálním místem ke koupání i osvěžení a děti mohou vyzkoušet nový vodní svět," uvedla primátorka. Vstup na Rolavu je zdarma.
Na Karlovarsku je podle aktuálních měření vhodná voda ke koupání ještě v lomu v Otovicích. Naopak na třetím stupni zůstává v hodnocení hygieniků Velký rybník u Hroznětína, kde voda obsahuje sinice, vodní květ a zelený pigment chlorofyl-a. Zákaz koupaní zde zatím není, ale přesto hygienici doporučují použití sprchy po kontaktu s takto znečištěnou vodou.
Velmi dobrou kvalitu vody má podle hygieniků i koupaliště Michal v Sokolově. I tam je k dispozici velký počet vodních atrakcí včetně 190 metrů dlouhého toboganu. Vstup je zpoplatněn podle ceníku a při vjezdu funguje nový elektronický parkovací systém.
Od minulého měření v závěru května si o stupeň polepšila voda v Bílé vodě v Chodově na Sokolovsku. Tento týden zde díky odstranění odpadků na pláži hygienici ocenili vodu stupněm jedna, tedy zcela bez omezení. Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi je podle hygienické správy v jezeru Boden v Habartově na Sokolovsku.
Čistá voda je i ve vodní nádrži Tatrovice, kde ovšem pokračuje rekonstrukce krajské silnice spojená s uzavírkou příjezdu od Vřesové. Starosta Michal Tvrdík (nez.) proto apeluje na rekreanty, aby se nesnažili stavbou projíždět od hráze přehrady a využili stanovenou objízdnou trasu nebo přístup do vody od chatové oblasti u Mezihorské. Tvrdík to řekl ČTK.
Krajská hygienická stanice pravidelně sleduje kvalitu vody v 11 přírodních koupalištích v kraji. Nárazově hodnotí i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst.