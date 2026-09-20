Problémy dopravy v K. Varech jsou stárnoucí mosty, parkování a obchvat

Karlovy Vary budou muset v nejbližších letech vyřešit hned několik problémů v dopravě. Musí opravit stárnoucí mosty, vybudovat nová parkovací místa a vyjednat vhodnou podobu obchvatu nebo průtahu města. U mostů i plánovaných parkovacích domů budou náklady ve stovkách milionů korun. U obchvatu nebo průtahu město počítá s investicí státu. Jeho podoba je ale dosud nejistá, zjistila ČTK.
U mostů jsou opravy už nezbytné. Nejdůležitější stavbou příštího volebního období bude rekonstrukce Chebského mostu, která má stát 350 milionů korun. Historický most s nástavbou z 80. let minulého století je už ve stavu, kdy se každým rokem musí potvrzovat, že staticky ještě unese dopravu. Opravy se budou týkat dvou ze tří mostů, které na sebe navazují, historického a mostu přes železnici. Návazně by ale město mělo opravit i nedaleký Ostrovský most, který je sice novější, ale také už vykazuje závady, které je třeba opravit. Mostů a lávek má ale město ležící na dvou řekách, daleko více.
Podobně jako většina měst, i lázeňské Karlovy Vary se potýkají s nedostatkem parkovacích míst. V centru se už v posledních letech začaly zavádět placené parkovací zóny, v nichž si mohou obyvatelé a místní firmy koupit parkovací karty a návštěvníci platit přes parkomaty. Nedostatek míst to ale neřeší, a tak zřejmě jedinou cestou bude vybudování parkovacích domů. Plány na ně jsou, ale dosud se žádný z nich nepodařilo dostat do fáze stavby. Jasné ani není, jak se budou financovat a kdo je bude provozovat. I u parkovacích domů se jedná o náklady ve výši stovek milionů korun s dlouhou návratností.
V neposlední řadě se Karlovy Vary musí připravit na dostavbu dálnice D6 a plánované rozšíření silnice I/13 na Chomutov. Obě tyto klíčové silnice se budou sbíhat na okraji Karlových Varů. Lázeňské město nyní velkou část tranzitní dopravy soustřeďuje na průtah městem. Ten je už nyní na hranicích kapacity se svými dvěma pruhy v každém směru. Možnosti rozšíření kapacity silniční dopravy přes Karlovy Vary jsou v podstatě dvě, obchvat města, ke kterému je ale stát zatím odmítavý, a rozšíření průtahu. To se zase příliš nelíbí městu. Každopádně v obou případech by se jednalo o stavbu s náklady v řádu miliard korun. Jednání o podobě obchvatu ale určí podobu dopravy v krajském městě na dlouhá desetiletí dopředu.
Dopravní problémy řeší prakticky všechna větší města v kraji. Někde je situace už taková, že není kde stavět nová parkovací stání a aut přitom neustále přibývá. Vznikají parkovací zóny, odstavná parkoviště nebo se plánují také parkovací domy. Problém parkování trápí například Chodov na Sokolovsku.
Podle starosty Patrika Pizingera (Místní) už nelze budovat větší počet parkovacích míst, aniž by se zasahovalo do zeleně. "Podařilo se dokončit velkokapacitní parkoviště v ulici U koupaliště i některé menší parkovací plochy, například v 'Nové Husovce' nebo na sídlišti Luční u Domu s pečovatelskou službou. Tím hlavním cílem ale zůstává parkovací dům na náměstí ČSM," řekl ČTK. Chodov se zhruba 12.500 obyvateli má přibližně 1500 parkovacích míst. Ve městě je ale okolo 6000 registrovaných osobních aut.