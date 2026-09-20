Problémy dopravy v K. Varech jsou stárnoucí mosty, parkování a obchvat

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Karlovy Vary budou muset v nejbližších letech vyřešit hned několik problémů v dopravě. Musí opravit stárnoucí mosty, vybudovat nová parkovací místa a vyjednat vhodnou podobu obchvatu nebo průtahu města. U mostů i plánovaných parkovacích domů budou náklady ve stovkách milionů korun. U obchvatu nebo průtahu město počítá s investicí státu. Jeho podoba je ale dosud nejistá, zjistila ČTK.

U mostů jsou opravy už nezbytné. Nejdůležitější stavbou příštího volebního období bude rekonstrukce Chebského mostu, která má stát 350 milionů korun. Historický most s nástavbou z 80. let minulého století je už ve stavu, kdy se každým rokem musí potvrzovat, že staticky ještě unese dopravu. Opravy se budou týkat dvou ze tří mostů, které na sebe navazují, historického a mostu přes železnici. Návazně by ale město mělo opravit i nedaleký Ostrovský most, který je sice novější, ale také už vykazuje závady, které je třeba opravit. Mostů a lávek má ale město ležící na dvou řekách, daleko více.

Podobně jako většina měst, i lázeňské Karlovy Vary se potýkají s nedostatkem parkovacích míst. V centru se už v posledních letech začaly zavádět placené parkovací zóny, v nichž si mohou obyvatelé a místní firmy koupit parkovací karty a návštěvníci platit přes parkomaty. Nedostatek míst to ale neřeší, a tak zřejmě jedinou cestou bude vybudování parkovacích domů. Plány na ně jsou, ale dosud se žádný z nich nepodařilo dostat do fáze stavby. Jasné ani není, jak se budou financovat a kdo je bude provozovat. I u parkovacích domů se jedná o náklady ve výši stovek milionů korun s dlouhou návratností.

V neposlední řadě se Karlovy Vary musí připravit na dostavbu dálnice D6 a plánované rozšíření silnice I/13 na Chomutov. Obě tyto klíčové silnice se budou sbíhat na okraji Karlových Varů. Lázeňské město nyní velkou část tranzitní dopravy soustřeďuje na průtah městem. Ten je už nyní na hranicích kapacity se svými dvěma pruhy v každém směru. Možnosti rozšíření kapacity silniční dopravy přes Karlovy Vary jsou v podstatě dvě, obchvat města, ke kterému je ale stát zatím odmítavý, a rozšíření průtahu. To se zase příliš nelíbí městu. Každopádně v obou případech by se jednalo o stavbu s náklady v řádu miliard korun. Jednání o podobě obchvatu ale určí podobu dopravy v krajském městě na dlouhá desetiletí dopředu.

Dopravní problémy řeší prakticky všechna větší města v kraji. Někde je situace už taková, že není kde stavět nová parkovací stání a aut přitom neustále přibývá. Vznikají parkovací zóny, odstavná parkoviště nebo se plánují také parkovací domy. Problém parkování trápí například Chodov na Sokolovsku.

Podle starosty Patrika Pizingera (Místní) už nelze budovat větší počet parkovacích míst, aniž by se zasahovalo do zeleně. "Podařilo se dokončit velkokapacitní parkoviště v ulici U koupaliště i některé menší parkovací plochy, například v 'Nové Husovce' nebo na sídlišti Luční u Domu s pečovatelskou službou. Tím hlavním cílem ale zůstává parkovací dům na náměstí ČSM," řekl ČTK. Chodov se zhruba 12.500 obyvateli má přibližně 1500 parkovacích míst. Ve městě je ale okolo 6000 registrovaných osobních aut.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť

Nová čtvrť v Holešovicích

V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží Holešovice se má postupně proměnit z převážně tranzitního místa v plnohodnotnou městskou čtvrť s kvalitním...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Kdosi se pokusil vloupat do hrobky pěvkyně Červené, patrně použil páčidlo

Operní pěvkyně Soňa Červená

Neznámý pachatel poškodil hrobku operní pěvkyně Soni Červené v Hradci Králové. Na náhrobních deskách zůstaly stopy patrně po páčení. Případem už se zabývají policisté. Na hřbitově v hradecké části...

21. září 2026  14:22

Kriminalista ve svém volnu poznal muže podezřelého z loupeže v Teplicích

ilustrační snímek

Kriminalista v Teplicích poznal ve svém osobním volnu muže, který odpovídal popisu podezřelého z loupežného přepadení návštěvnice lázní. Muže, kterému je 31...

21. září 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Huawei představila cílovou architekturu inteligentní sítě WAN pro poskytovatele internetových služeb

21. září 2026  14:15

Už se to chystá. Na Mariánském náměstí bude odhalena Lavička Václava Havla.

vydáno 21. září 2026  14:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Mariánském náměstí v Praze 1 na Starém Městě byla v pondělí 21.09.2026 zahájena výstava k 90.výročí narození prezidenta Václava Havla.

vydáno 21. září 2026  14:12

Šéf Škodovky balí kufry. Zellmer míří z Boleslavi na sever, čeká ho i spolupráce s Čínou

Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer představuje velké...

Klaus Zellmer po více než čtyřech letech končí v čele Škody Auto a míří na sever. Z Mladé Boleslavi se přesune do Švédska, kde převezme vedení automobilky Volvo Cars. Do nové funkce nastoupí...

21. září 2026  14:12

Na Mariánském náměstí v Praze 1 na Starém Městě byla v pondělí 21.09.2026 zahájena výstava k 90.výročí narození prezidenta Václava Havla.

vydáno 21. září 2026  14:11

Na Mariánském náměstí v Praze 1 na Starém Městě byla v pondělí 21.09.2026 zahájena výstava k 90.výročí narození prezidenta Václava Havla.

vydáno 21. září 2026  14:11

Krušné hory patří turistům, začal jejich tradiční evropský festival Eurorando

ilustrační snímek

Letošní evropský festival pěší turistiky Eurorando zamířil do Krušných hor. Koná se jednou za pět let mimo hlavní sezónu a připomíná tak trochu turistickou olympiádu. Akce se obvykle účastní tři až...

21. září 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Do bývalého Prioru v Krnově se po přestavbě vrátí obchodníci

ilustrační snímek

Přestavba bývalého obchodního domu Prior v Krnově na Bruntálsku za více než 60 milionů korun se blíží ke konci. Stavební práce by měly skončit do konce září,...

21. září 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

V Písku znovu kandiduje 22 z 27 současných zastupitelů města

ilustrační snímek

Ze současných 27 zastupitelů Písku kandiduje v říjnových komunálních volbách 22 lidí. V čele kandidátky ANO opět stojí starosta Michal Čapek, jedničkou Pirátů...

21. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

ASMAX na veletrhu CIMAMotor 2026: nový pohled na to, jak by měl vypadat motocyklový interkom

21. září 2026  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet