Ochrana pramenů? Ale jděte. Černou stavbu v lůně Varů už napojili i na sítě

Teď zastupitelé pověřili kontrolní výbor, ať černou stavbu po všech stránkách prověří. A to včetně toho, za jakých podmínek nedávno došlo k napojení objektu na inženýrské sítě.

„Kavárna v podobě dřevěného modulu ve Dvořákových sadech byla po ukončení MFF v rozporu s dočasným povolením ponechána na místě jako černá stavba. Její majitel se pokusil tuto stavbu legalizovat včetně napojení na inženýrské sítě, což je z mého pohledu další černá stavba. To bychom neměli trpět, jako samospráva máme vůči občanům zodpovědnost. Kvůli nevyjasněné roli vedení města a městských organizací v této kauze jsem navrhl, ať to celé prověří kontrolní výbor zastupitelstva,“ informoval karlovarský zastupitel Vladimír Melichar (KDU-ČSL/SPOLU).

Kontroverzi v případě kavárny ve Dvořákových sadech přitom budí i skutečnost, že v ní podniká manžel primátorky Karlových Varů Tomáš Pfeffer.

Jak dále zastupitel Melichar řekl, rád by se v té souvislosti dozvěděl, zda město udělilo nějaké sankce. Kromě samotné stavby v nejcennějším lázeňském území jej nadzdvihlo ze židle i její nedávné připojení na vodovod a kanalizaci.

„Ta oblast je zónou s nejvyšší ochranou pramenů, takže jakékoli kopnutí do země musí schválit Český inspektorát lázní a zřídel, patřící pod ministerstvo zdravotnictví. Přestože úředníci to připojení nakonec schválili, mám za to, že vůbec netušili, že se trubky budou pokládat do země,“ předestřel Melichar.

Doplnil, že by jej zajímalo i to, zda bylo v pořádku povolovací řízení na připojení altánu k sítím a také jak proběhne soutěž na provozovatele, pokud se nakonec podaří provoz kavárenského altánu dodatečně schválit. Architektonická soutěž, vypsaná městem na úpravy Dvořákových sadů, je z jeho pohledu způsob, jak černou stavbu dodatečně legalizovat.

Soutěž na úpravu lokality, kde platí nejpřísnější předpisy k ochraně pramenů, byla podle něj zadaná neobvykle rychle. „Jedná se o velmi lukrativní místo. Každý návštěvník Varů, mířící do centra, jde okolo,“ dodal.

Podobný názor přednesl před zastupiteli předseda spolku Chraňme Vary Viktor Florian. Jak řekl, plán na revitalizaci sadů vnímá jako tendenční s cílem zlegalizovat stavbu, která zde stojí bez povolení úřadů.

„Mám k tomu výhrady. Protože v době, kdy už tu přes půl roku stojí černá stavba, se velmi rychle řeší revitalizace Dvořákových sadů, ač k tomu není důvod. Navíc je v zadání studie jako jedno z klíčových témat řešena právě stavba stálého pavilonu, který by měl dočasný kavárenský altán nahradit,“ řekl.

Vadí mu i to, že z řady návrhů byla vybrána studie, kde je pavilon umístěn přesně v místě stávající černé stavby. „Navíc studie předpokládá, že kvůli rozšíření přístupové cesty dojde ke kácení dvaceti stromů. Jsme silně proti tomu,“ informoval Florian a doplnil, že plocha Dvořákových sadů je v územním plánu vedena jako plocha veřejné zeleně, mající charakter parků a lesoparků. Využití pro stavby je nepřípustné.