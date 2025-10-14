Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Petr Kozohorský
  17:02aktualizováno  17:02
Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku. Jeho výrobní linku opouští minerálka Magnesia.
Hala výrazně zefektivní přepravu minerálky ke koncovým zákazníkům.

Hala výrazně zefektivní přepravu minerálky ke koncovým zákazníkům. | foto: ČTK

Do moderních skladovacích prostor investovala společnost Mattoni 1873 téměř 200...
Do moderních skladovacích prostor investovala společnost Mattoni 1873 téměř 200...
V nové hale je možné pod jednou střechou uskladnit 12 500 palet hotových...
Dvě generace rodiny Pasquale. Současný majitel Alessandro (vlevo) a jeho otec...
6 fotografií

„Doprava našich výrobků se zefektivní. Už je totiž nebudeme muset transportovat do externích skladů, ale přímo z Mnichova zamíří k zákazníkům,“ uvedl Ondřej Postránský, generální ředitel Mattoni 1873.

Na silnicích v regionu tak podle něj výrazně ubude kamionů. O kolik, to ukáže až nejbližší doba. První kamion naložený magnesií ze skladu odjel už v době jeho slavnostního otevření.

Vlaky vozí minerálku už deset let, Kyselku uchránily od 20 tisíc kamionů

Snížení dopravní zátěže kvituje i Jiří Horáček, ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. „Dopravní logistika, která souvisí s novou halou, je pro region jednoznačně přínosná,“ potvrdil.

Slavkovský les je jedinou chráněnou krajinnou oblastí, jejímž předmětem ochrany jsou minerální prameny a vývěry plynů. „Mattoni 1873 je z těch firem, která tyto zdroje využívá. Snaží se zároveň, kromě své komerční činnosti, přispět i k ochraně přírody,“ řekl na adresu výrobce minerálek Horáček.

Hala výrazně zefektivní přepravu minerálky ke koncovým zákazníkům.
Do moderních skladovacích prostor investovala společnost Mattoni 1873 téměř 200 milionů korun.
Do moderních skladovacích prostor investovala společnost Mattoni 1873 téměř 200 milionů korun.
V nové hale je možné pod jednou střechou uskladnit 12 500 palet hotových výrobků Magnesia.
6 fotografií

Šetrný přístup k přírodě ostatně dokumentoval i na samotném závodě a nové hale. „Jsou za ozeleněným valem, a cestou kolem podnik prakticky ani nezaregistrujete,“ dodal.

Podle majitele společnosti Mattoni 1873 Alessandra Pasqualeho navíc logistická hala v Mnichově umožní do budoucna další rozvoj podniku jako takového. „Brzy zde bude nová výrobní linka,“ naznačil Pasquale.

Předat vedení firmy? To je jako provdat dceru, říká šéf společnosti Mattoni

„Jde o horizont jednotek let,“ upřesnil Ondřej Postránský. S jejím spuštěním podle něj vzroste i počet zaměstnanců závodu. Jeho chod v současné době zajišťuje celkem 69 lidí.

Důvodem pro vybudování moderní haly byl fakt, že doposud mohli v Mnichově uskladnit přibližně dva tisíce palet s hotovými výrobky. To už přestalo stačit k uspokojení rostoucí poptávky. Většina produkce musela ihned putovat do externích skladů, kde se teprve kompletovaly zakázky jednotlivých odběratelů.

Předat vedení firmy? To je jako provdat dceru, říká šéf společnosti Mattoni

Nová hala pojme 12 500 palet. „To umožní efektivněji plánovat výrobu, soustředit celé portfolio hotových výrobků na jednom místě a doručovat kompletní zakázky v kamionech přímo k zákazníkům,“ vysvětlil Alessandro Pasquale.

Investice do moderních skladovacích prostor dosáhla téměř 200 milionů korun. Příprava projektu trvala téměř tři roky. Halu pak na základě výběrového řízení postavila regionální společnost Baustav.

22. srpna 2022

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

EUC otevřela v Hradci Králové oddělení radiodiagnostiky s magnetickou rezonancí

Zdravotnická skupina EUC dnes v Hradci Králové otevřela oddělení radiodiagnostiky s magnetickou rezonancí. Investice do přístrojů, stavebních úprav a dalšího...

14. října 2025  16:10,  aktualizováno  16:10

Obce dokončily desítky kilometrů dlouhou cyklotrasu z centra Plzně do Radnic

Obce mikroregionu Radnicko dokončily s pomocí Plzeňského kraje 27 kilometrů dlouhou cyklotrasu z Plzně do Břas a Radnic na Rokycansku. Její část vede podél...

14. října 2025,  aktualizováno 

Štěpán Velký z Ostravy načepoval vítěznou hladinku. Stal se Výčepním roku

Hladinku, mlíko i šnyt umí v Česku nejzručněji vykouzlit 18 výčepních, mezi kterými najdeme i čtyři ženy. V pražském Mánesu bojovali celých osm hodin o prestižní titul Výčepní 2025.

14. října 2025  17:30

Správní soud zatím v souvislosti se sněmovními volbami eviduje 14 stížností

Nejvyšší správní soud (NSS) zatím v souvislosti se sněmovními volbami eviduje 14 stížností. Přišly za posledních sedm dní, tedy od začátku lhůty pro...

14. října 2025  15:38,  aktualizováno  15:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Daniel Hůlka o Draculovi: Borovcovy texty jsou úžasné, ale některé věci jsem v 27 letech nechápal

Muzikál Dracula, který měl premiéru přesně před 30 lety, 13. října 1995 v pražském Kongresovém centru, se pro něj stal osudovým. Zpěvák Daniel Hůlka však za ta léta ztvárnil i mnoho dalších rolí....

13. října 2025  13:27,  aktualizováno  14.10 17:08

Ve dvorské zoo se narodilo mládě žirafy Rothschildovy

Další mládě v krátké době se narodilo v zázemí kriticky ohrožených žiraf Rothschildových v královédvorském safari parku. Jde o samici.

14. října 2025  17:06

Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

14. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Marpo: Nové album je to nejlepší, co jsem kdy udělal. A poprvé bez sprostých slov

Hudebník Otakar Petřina, známý jako Marpo, vydává dnes album s názvem Making Country Music Cool Again. Desáté studiové album žánrově navazuje na desku Cowboys & Dreamers z loňského července. Křest...

11. října 2025  17:17,  aktualizováno  14.10 16:56

Konference energetiky a odpadového hospodářství

14. října 2025  16:53

Amazon slaví 10 let v Česku. Ekonomický přínos společnosti přesáhl 45 miliard korun

14. října 2025  16:36

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

14. října 2025  16:32

Stanice u Litoměřic se stará o zraněného mořského ptáka, v ČR se objevil prvně

Záchranná stanice Falco v Třebušíně na Litoměřicku se stará o zraněného buřňáka severního. Tento druh mořského ptáka se objevil v ČR poprvé. Našli ho 9. října...

14. října 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.