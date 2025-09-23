Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

Celkově bude potřeba na přechod od vytápění uhlím k ekologickému topení více než miliarda korun, řekli dnes novinářům představitelé měst a firem.
„Starostové potřebují zachovat pro obyvatele dostupnou cenu tepla, zároveň ale provést modernizaci systému centrálního zásobování teplem. Mohli by přitom využít dotační příležitosti, které by usnadnily modernizovat rozvody tepla a přejít na teplovodní systém,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group.
Tímto krokem by se podle něj zajistil bezproblémový chod systému centrálního zásobování teplem (CZT) na Karlovarsku na desítky let.
Skupina SUAS Group přitom počítá s vytvořením společného podniku, jehož cílem je zajistit transparentní řízení, technickou a ekonomickou optimalizaci nových výrobních zdrojů, kontrolu cenotvorby a dlouhodobou stabilitu dodávek tepla.
„V případě, že bychom se dohodli na společném řešení, jsme připraveni investovat a postavit nový kotel na biomasu, jakožto hlavní celoroční zdroj pro dodávky tepla pro Karlovarsko, dále instalovat plynový kotel v areálu Vřesová,“ naznačil možnou cestu transformace teplárenství Miroslav Cink, předseda rady jednatelů SUAS Clean Energy.
Společnost také počítá s jedním blokem paroplynové elektrárny pro pokrytí zejména zimních špiček dodávek tepla.
„Zároveň vidíme jako účelné větší zapojení plynového zdroje v karlovarských Bohaticích do společně řízených dodávek tepla pro Karlovarsko,“ doplnil Cink.
SUAS Group zároveň navrhla ustanovit pracovní skupinu zástupců výrobce tepla, provozovatelů rozvodů a samospráv. Ta by měla pracovat nejen na vzniku společného podniku, ale i na projektu modernizace CZT včetně zajištění dotační podpory.
Podmínky pro účinné soustavy a nároky na zdroje tepla byly stanovené až letos. Vychází z nich postup rekonstrukce zdrojů navržený SUAS. „Jde mimo jiné o to, že systémy CZT musí do konce roku 2027 využívat stanovené poměry výroby tepla z obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla či z vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Právě splnění těchto parametrů mimo jiné umožní žádat o dotace na modernizaci a rozvoj infrastruktury,“ vysvětlila Jana Pavlíková, mluvčí SUAS Group.
Systém centrálního zásobování teplem v Karlovarském kraji je svým rozsahem v rámci ČR unikátní. I proto jej SUAS Group vnímá jako strategické téma krajské energetické koncepce.
„Modernizace CZT je zásadním krokem k energetické bezpečnosti a ochraně životního prostředí, neboť by se zamezilo vzniku lokálních topenišť na neekologická paliva,“ dodala Pavlíková.