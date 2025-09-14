Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Jitka Dolanská
  10:22aktualizováno  10:22
Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása, mohou lidé vidět v porcelánce Rudolf Kämpf v Loučkách u Karlových Varů.
Tradiční pocelánový jarmark se v Loučkách uskuteční ve dnech 19. a 20. září.

Tradiční pocelánový jarmark se v Loučkách uskuteční ve dnech 19. a 20. září. | foto: Porcelánka Rudolf Kämpf

Porcelánka v Loučkách vyrábí už od roku 1907.
Porcelánka Rudolf Kämpf
Porcelánka Rudolf Kämpf
Tradiční pocelánový jarmark se v Loučkách uskuteční ve dnech 19. a 20. září.
11 fotografií

Podzimní porcelánový jarmark, který se tu koná 19. a 20. září, nabízí kromě porcelánu za výhodné ceny i komentované prohlídky. Každý, kdo přijde, tak může odkrýt tajemství výroby předmětů, za které se kdysi platilo zlatem.

Hned první pohled na areál továrny naznačuje, že tady se rodí porcelán. Vjezd tu stráží porcelánový plot, na budovách je několik obrazů z barevných porcelánových kachliček. Prohlídka začíná ve vzorkovně, kde si návštěvníci mohou prohlédnout to, co šikovné ruce zdejších zaměstnanců vytvořily v minulosti. Nechybí však ani současné moderní kolekce.

Porcelánka zkusí prorazit v Americe. Chce to hlavně praktické nádobí

Pak už se otevřou dveře do výroby. Hned v první hale zaujme poloautomat na talíře. Z plátku hmoty zkušená točířka za chvilku vytvoří talíř. Za směnu jich zvládne až tři sta. Každý kus pak leží celý den na sádrové formě, která z porcelánu vytahuje vlhkost.

„Poté se ručně dočistí navlhčenou houbičkou a vypálí na teplotu kolem 980 stupňů. To je první výpal. Jakmile porcelán vychladne, naglazuje se a čeká jej druhý výpal, takzvaný ostrý. Tentokrát je v peci přibližně 1380 stupňů. Trvá přibližně týden, než je talíř hotový a může opustit brány závodu,“ ukazuje na regál s polotovary průvodkyně Jitka Hlouchová.

V další místnosti vznikají předměty nepravidelných tvarů, které není možné vytočit na hrnčířském kruhu. Vázy nejrůznějších tvarů, kabarety a další výrobky se tu odlévají do forem.

Tradiční pocelánový jarmark se v Loučkách uskuteční ve dnech 19. a 20. září.
Porcelánka v Loučkách vyrábí už od roku 1907.
Porcelánka Rudolf Kämpf
Porcelánka Rudolf Kämpf
11 fotografií

„Tohle je základ naší výroby, vše se tu dělá ručně,“ rozhlíží se průvodkyně po místnosti, kde jsou rozestavěné části sádrových forem i hotové polotovary. Jak se to dělá? Nejprve je nutné sestavit formu a pevně ji spojit. Do otvoru pak nalévá Marcela Pikrtová hustý roztok kaolinové hmoty.

Důslednost se cení

Nikde nesmí zůstat bublinka vzduchu. Po patnácti minutách už sádra odsála nadbytečnou vodu a vytvořil se střep. Je nutné ho z formy opatrně vyjmout a připravit do pece. V další části haly stojí stařičký unikát, šálková linka. Vyrábí tak tenké hrnky, že jsou po vypálení průsvitné. „To moderní mašiny neumí,“ bere průvodkyně do ruky vzorek, který vznikl na letitém stroji.

Předpálený porcelán se následně namáčí do glazury, která na něm po výpalu vytvoří sklovitý povrch. Díky tomu se stává nepropustným a pevným. Vypálený porcelán se dál zušlechťuje. Lepí se na něj obtisky a ručně se dekoruje zlatem, platinou, listry, barvami i kobaltem.

Recepci Grandhotelu Pupp zdobí unikátní nástěnné hodiny, váží 40 kilogramů

„Do dekorační pece může jít výrobek několikrát. Nejprve se nanášejí a vypalují tisky a barvy, které potřebují největší žár, pak se postupně teplota snižuje. Samozřejmě platí úměra, že čím víc výpalů, tím je porcelán dražší,“ dodává Jitka Hlouchová.

Křehký zázrak, kterého se během výroby nesčetněkrát dotkla lidská ruka, opouští po nezbytné kontrole výrobní prostor. Míří do skladu a na pulty obchodů, aby se stal ozdobou interiérů.

Historie porcelánky

Vznik porcelánky v Loučkách se datuje do roku 1907, kdy americký podnikatel Benjamin Franklin Hunt začal budovat továrnu na místě bývalé parní cihelny. Díky blízkosti železnice, dostupnosti kvalitního kaolinu a dostatku dřeva na výpal se zdejší továrna stala uznávaným výrobcem porcelánu ve střední Evropě.

Ráda vracím do oběhu věci, které mají řemeslnou hodnotu, říká výtvarnice

Po druhé světové válce a znárodnění se značka stává součástí Slavkovského porcelánu, později Karlovarského porcelánu. V rámci privatizace továrnu kupuje firma Leander, která jí dává svoje jméno.

V roce 2006 prodává Leander fabriku podnikateli Čižovovi, který celý závod kompletně zrekonstruuje a v roce 2010 mu vrátí původní jméno Rudolf Kämpf. Od roku 2022 je porcelánka Rudolf Kämpf součástí G. Benedikt Group, přední české skupiny spojující tradiční evropské porcelánky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze...

14. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:42

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:32,  aktualizováno  12:05

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

14. září 2025  11:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim chce odblokovat výstavbu rodinných domů v Markovicích, doteď to nešlo

Plánovaná stavba rodinných domů v chrudimské místní části Markovice se před lety zastavila. Město se nedokázalo dohodnout s majitelem jednoho z pozemků. Teď to radní zkusí jinak.

14. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem...

14. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:32

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Okresní soud v Mostě bude rozhodovat o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy...

14. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

14. září 2025  10:02

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští...

14. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

V Dolní Pěně, Županovicích a v Hájku lidé volili nové zastupitelstvo

Ve třech obcích na jihu Čech si lidé v sobotu zvolili nové zastupitelstvo. Volby se konaly v Dolní Pěně a Županovicích na Jindřichohradecku a v Hájku na...

14. září 2025  8:08,  aktualizováno  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.