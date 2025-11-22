Bude to automobilový gigant? Cheb zatím možného investora neprozradil

Jitka Dolanská
  8:52aktualizováno  8:52
Cheb čeká období horečné aktivity. Poté, co k nedávnému referendu nepřišel dostatečný počet obyvatel, a je tedy neplatné, pokračuje město společně se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS) v přípravách strategického podnikatelského parku. Kdo jej obsadí, chebská radnice zatím tají.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: parkcheb.cz

Jméno investora chce město oznámit na jednání zastupitelstva v prosinci. Starosta Jan Vrba pouze prozradil, že se jedná o evropsky významnou firmu z oblasti automobilového průmyslu. Ta podle jeho slov váhala, zda se usadí v Chebu nebo dá přednost Polsku.

„S investorem už jednají zástupci nové vlády a projekt má údajně podporu i dosluhujícího ministra, zodpovědného za hospodářskou politiku státu. My v první řadě musíme zvládnout přesun pozemků do společného podniku se SIRS, což je startovací bod celé záležitosti. Dalším stupněm bude podpis memoranda o porozumění a spolupráci, které se bude týkat vztahů mezi státem, investorem, městem a zřejmě i Karlovarským krajem,“ uvedl chebský starosta Jan Vrba s tím, že chebské zastupitelstvo bude o memorandu a o převodu pozemků hlasovat 18. prosince.

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Musí se změnit územní plán

Město nyní čeká úprava územního plánu, který se musí přizpůsobit nové situaci. „Zpřesňujeme ty podmínky, věnujeme se dopravní infrastruktuře a rozšíření zeleného pásu po obvodu celé plochy. Výška budov bude zachována na stávající úrovni 20 metrů,“ vysvětlil zástupce starosty Michal Pospíšil.

Dojde také k dopracování rozvojového plánu, SIRS zadá zpracování studie vlivu na životní prostředí (EIA) a nechá udělat průzkumné vrty, které by měly zjistit, jaké jsou v místě podmínky pro založení stavby. Průmyslovou zónu na okraji Chebu stát zařadil mezi strategické. Podle podmínek státní podpory by měl investor nabídnout výrobu s vysokou přidanou hodnotou, s nadprůměrnými mzdami pro zaměstnance a přínosem pro ekonomiku celé země.

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Myslím, že až zveřejníme investora, změní názor i velká část těch, kteří byli proti,“ nadnesl druhý místostarosta Pavel Pagáč.

Podle posledních informací investor počítá s investicí v řádu stovek milionů eur. Výrobu chce zahájit v roce 2029 a zaměstná prý přibližně tisícovku lidí. Cheb se na to může připravit díky takzvaným offsetovým programům státu, z nichž může získat okolo 600 milionů.

Například na podporu investic do bytového fondu, dopravy nebo občanské vybavenosti. Dalších zhruba 1,4 miliardy korun by měl získat v následujících letech z prodeje samotného pozemku investorovi. To, že v Chebu se rodí příležitosti, už zavětřili i developeři.

Investoři vyčkávali

„Je zajímavé, že hned po skončení referenda se ozval zástupce firmy, která dlouhodobě usiluje o zastavění Špitálského vrchu. Rovněž na plochu za ulicí Družstevní už máme dva zájemce, zřejmě budeme prodávat v aukci. Rozjíždí se přípravy na zástavbu lokality kolem bývalého sportoviště Želva. Vypadá to, že investoři čekali, jak se situace kolem průmyslového parku bude vyvíjet,“ konstatoval starosta Vrba.

Město plánuje nabídnout pozemky i pro individuální výstavbu, například v Podhradu u letiště, v Hájích za ulicí Drážní či na části Špitálského vrchu. Mluví se i o zástavbě proluk v atraktivních lokalitách starého města.

Chystaná průmyslová zóna Cheb II má přivést vysoce kvalifikované pracovníky

„To by mohlo být bydlení pro fajnšmekry. Dostaneme do centra lidi, kteří si to budou moct dovolit a zároveň obnovíme vzhled starého města,“ nastínil místostarosta Pospíšil. Radnice chce rovněž investovat do stávajícího bytového fondu a zvýšit kvalitu městských bytů. Všechny možnosti by měla řešit nová koncepce bytového fondu.

Další významnou změnou je stavba silničního mostu u Ottova jezu, který by měl odlehčit okružní křižovatce u Tesca. Ta by se měla v příštím roce opět změnit na světelnou. Tentokrát ovšem s inteligentním řízením.

Opoziční zastupitel Martin Černík, který stojí za peticí, jež vedla k neúspěšnému referendu, si myslí, že velké množství Chebských dalo jasně najevo, že mají z nové zóny obavy.

„Myslím, že radnice by se měla zamyslet nad tím, jak budou dál strategický park komunikovat a přizvat do rozhodovacího procesu i opozici,“ řekl s tím, že největší rizika v souvislosti s novou průmyslovou zónou vidí v nedostupnosti bydlení i v nedostatečném počtu lékařů a zdravotnického personálu. Rovněž podle jeho slov vzroste po příchodu nových zaměstnanců tlak na dopravu ve městě a podobně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má...

Věž vizovického děkanského kostela svatého Vavřince, který stojí po pravé straně u hlavní příjezdové cesty od Zlína, je zakrytá lešením a plachtami. Prochází nezbytnou rekonstrukcí, neboť má problémy...

22. listopadu 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Jablonec nad Nisou a kraj společně chystají další opravy umělecké průmyslovky

ilustrační snímek

Výměnu elektroinstalace, nové LED osvětlení, opravu chodby, kompletní rekonstrukci vybraných dílen a další stavební úpravy, které zvýší bezpečnost, komfort a...

22. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Společnost Desay Battery se potřetí dostala na seznam Globální úroveň skladování energie 1 od BNEF a stanovila tak nový standard v oboru

22. listopadu 2025  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

LEPAS L8 pozvedá každou rodinnou cestu díky elegantnímu řízení a vynikajícímu prostoru

22. listopadu 2025  10:40

První účast delegace China Southern Power Grid na COP30: představení udržitelných a nízkouhlíkových projektů

22. listopadu 2025  10:31

FelicitySolar se připojuje k diskusi na ENF Trade TV na téma LFP vs. sodík-iontové baterie v kontextu globálního nárůstu zájmu o skladování energie

22. listopadu 2025  10:20

Rybí putování po Berounce. Nabízí pestrou směs jezů i tůní. Lovci tu narazí na dravce i kapry

Na Berounce jsou krásné výhledy. Například u Zvíkovce.

Z Prahy je to opravdu jenom kousek. A ani nemusíte mít auto. Vždyť s vybavením na dravce nebo batůžkem na zádech, kde máte vše potřebné třeba k lovu kaprů, je to z Prahy do středních Čech opravdu...

22. listopadu 2025  10:18

Token Cat Limited reaguje na silnou poptávku a uzavírá se společností Ouyi Industrial CO., Limited dohodu o přeshraničním prodeji v hodnotě 1 miliardy dolarů.

22. listopadu 2025  10:05

Obce instalují u silnic makety školačky. A funguje to, řidiči zpomalují

Středočeské obce instalují na rizikových místech makety školačky. (8. listopadu...

Postavy policistů u silnic už mnoho řidičů nepřekvapí. Za poslední roky, kdy je kolem silnic začalo instalovat stále více obcí, si na ně zvykli. A tak už nikoho nenapadne, že by to mohl být skutečný...

22. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Čestná předsedkyně spolku Přátelé vily Stiassni, paní Marie Straková (22.11. 1925, dcera vrchního zahradníka vily rodiny Stiassni Antonína Frömla), se dožila úctyhodných 100 let.

22. listopadu 2025  9:54

Je červená, ale aréna to není. Jihlava už ví, jak má vypadat rozhledna Honzík

S výškou 40 metrů a plošinou ve 35 metrech má být rozhledna Honzík jednou z...

Je to svým způsobem paradox. V první architektonické soutěži, jejíž výsledky byly vyhlášeny po výstavbě a slavnostním otevření Horácké arény, zvítězil návrh, který je... červený. Tedy ve stejné...

22. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.