Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Autor: ČTK, koz
  9:52
U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní haly, na jejichž přípravě budou spolupracovat SUAS GROUP jako majitel pozemků a investiční skupina Accolade Holding.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Zástupci obou stran podepsali smlouvu o společném podniku. Pokud se potřebná povolení podaří zajistit během letošního roku, měla by stavba začít počátkem roku 2027. Ve společném tiskovém prohlášení to v úterý uvedly obě zainteresované firmy.

Cílem projektu je podpořit dlouhodobý rozvoj Sokolovska v době, kdy se region proměňuje po útlumu těžby hnědého uhlí. Oba partneři mají ambici přivést do regionu společnosti z výroby, výzkumu a vývoje, logistiky či technologií, které doplní místní ekonomiku o nová odvětví, navážou na industriální tradici a vytvoří kvalifikovaná pracovní místa. Společný podnik SUAS GROUP a Accolade Holding má urychlit přípravu lokality a najít nájemce.

Nové průmyslové zóny na Sokolovsku mají přilákat investory a nabídnout práci

Skupina Accolade v Karlovarském kraji působí mnoho let, stojí za průmyslovými zónami v Chebu, Ostrově i u Karlových Varů. Nedávno Accolade nabídl vstup i do připravované Strategické podnikatelské zóny Cheb. Město ale rozhodlo, že v přípravě bude dál pokračovat se státem.

„Společný podnik se SUAS GROUP nám otevírá možnost zde začít realizovat první projekt s přibližně 170 tisíci metry celkové pronajímatelné plochy. Chceme vytvořit moderní průmyslový areál, který bude přínosem jak pro Sokolov a místní obyvatele, tak celý kraj i tuzemskou ekonomiku,“ uvedl spolumajitel Accolade Milan Kratina.

Smlouvu podepsali Milan Kratina (za Accolade, vlevo), Miroslava Watzko, předsedkyně rady jednatelů SUAS Real Estate a David Chládek, jednatel SUAS Real Estate.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Sokolovsko je přitom pro Accolade novým místem působnosti. „Dlouhodobě ho vnímáme jako lokalitu s výjimečným potenciálem,“ konstatoval Kratina.

„Podařilo se nám úspěšně završit jednání, během kterých jsme řešili podobu spolupráce se skupinou Accolade. Na jejím základě budou zahájeny projektové práce a povolovací procesy zaměřené na přípravu lokality k realizaci a současně budou zahájena jednání s potenciálními nájemci plánovaných hal,“ doplnil jednatel SUAS Real Estate David Chládek.

Průmyslové haly rychle přibývají, pro některé firmy ale chybějí odborníci

Plocha mezi Sokolovem a Starým Sedlem, která by mohla do budoucna nabídnout až 170 hektarů, byla jednou z průmyslových zón, které vláda zvažovala zařadit mezi strategické pro Česko. Nakonec ale dostal přednost park v Chebu. Staré Sedlo ale zůstalo jako záložní pro případné investory.

Pozemky, dnes zemědělsky využívané, patří skupině Sokolovská uhelná a sesterské SUAS GROUP. Skupina chtěla původně využít dotace z programu Spravedlivá transformace a projekt průmyslové zóny u Starého Sedla byl jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje. Ale na podzim loňského roku SUAS GROUP od dotačního projektu odstoupila s tím, že podmínky byly příliš omezující.

Průmyslová zóna Staré Sedlo sever leží severovýchodně od Sokolova, v těsné blízkosti evropské mezinárodní silnice E49. Karlovy Vary jsou vzdálené zhruba 20 kilometrů, Cheb přibližně 30 kilometrů, Plzeň 80 kilometrů a Praha 150 kilometrů. Významnou výhodou je také blízkost německých hranic.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Farnost shání peníze na opravu kaple na Broumovsku, pomoci mohou běžci

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově z roku 1887 potřebuje opravu.

Netradičním způsobem římskokatolická farnost v Broumově shání peníze na opravu hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově. Přihlásila ji do projektu Pomáhej pohybem nadace ČEZ.

27. ledna 2026  10:57

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i dítě si do péče převzali záchranáři.

27. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Liberci kvůli sněžení opět uzavřeli chátrající zimní stadion Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je kvůli sněžení ode dneška opět uzavřený chátrající zimní stadion Svijanská aréna v městském Sport parku. Podle statického posudku není stavba...

27. ledna 2026,  aktualizováno 

ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze nevýhodné těžby a prodeje kamene v lánské oboře. Důvodem je...

27. ledna 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel

ilustrační snímek

Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního auta jel po účelové komunikaci ve směru na...

27. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do...

27. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Haier září na Australian Open 2026: Oficiální partner posouvá hru díky chytrým inovacím a smysluplnému přístupu

27. ledna 2026  10:08

Nejvýdělečnější filmy roku 2025? Zootropolis 2 vládne kinům, Minecraft film i Avatar 3 jsou v závěsu

Film Minecraft

V kinech se zdržovaly mnohem déle než konkurence a svým tvůrcům vydělaly stovky milionů dolarů. Řeč je o kasovních trhácích, kterých bylo v loňském roce opět zase o něco méně, než se čekalo. Obecně...

27. ledna 2026

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

27. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:52

Příběh stromečku zámku Loučeň trhal rekordy - má své poslání pomáhat, a to i v novém roce

27. ledna 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.