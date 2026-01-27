Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Zástupci obou stran podepsali smlouvu o společném podniku. Pokud se potřebná povolení podaří zajistit během letošního roku, měla by stavba začít počátkem roku 2027. Ve společném tiskovém prohlášení to v úterý uvedly obě zainteresované firmy.
Cílem projektu je podpořit dlouhodobý rozvoj Sokolovska v době, kdy se region proměňuje po útlumu těžby hnědého uhlí. Oba partneři mají ambici přivést do regionu společnosti z výroby, výzkumu a vývoje, logistiky či technologií, které doplní místní ekonomiku o nová odvětví, navážou na industriální tradici a vytvoří kvalifikovaná pracovní místa. Společný podnik SUAS GROUP a Accolade Holding má urychlit přípravu lokality a najít nájemce.
|
Nové průmyslové zóny na Sokolovsku mají přilákat investory a nabídnout práci
Skupina Accolade v Karlovarském kraji působí mnoho let, stojí za průmyslovými zónami v Chebu, Ostrově i u Karlových Varů. Nedávno Accolade nabídl vstup i do připravované Strategické podnikatelské zóny Cheb. Město ale rozhodlo, že v přípravě bude dál pokračovat se státem.
„Společný podnik se SUAS GROUP nám otevírá možnost zde začít realizovat první projekt s přibližně 170 tisíci metry celkové pronajímatelné plochy. Chceme vytvořit moderní průmyslový areál, který bude přínosem jak pro Sokolov a místní obyvatele, tak celý kraj i tuzemskou ekonomiku,“ uvedl spolumajitel Accolade Milan Kratina.
Sokolovsko je přitom pro Accolade novým místem působnosti. „Dlouhodobě ho vnímáme jako lokalitu s výjimečným potenciálem,“ konstatoval Kratina.
„Podařilo se nám úspěšně završit jednání, během kterých jsme řešili podobu spolupráce se skupinou Accolade. Na jejím základě budou zahájeny projektové práce a povolovací procesy zaměřené na přípravu lokality k realizaci a současně budou zahájena jednání s potenciálními nájemci plánovaných hal,“ doplnil jednatel SUAS Real Estate David Chládek.
|
Průmyslové haly rychle přibývají, pro některé firmy ale chybějí odborníci
Plocha mezi Sokolovem a Starým Sedlem, která by mohla do budoucna nabídnout až 170 hektarů, byla jednou z průmyslových zón, které vláda zvažovala zařadit mezi strategické pro Česko. Nakonec ale dostal přednost park v Chebu. Staré Sedlo ale zůstalo jako záložní pro případné investory.
Pozemky, dnes zemědělsky využívané, patří skupině Sokolovská uhelná a sesterské SUAS GROUP. Skupina chtěla původně využít dotace z programu Spravedlivá transformace a projekt průmyslové zóny u Starého Sedla byl jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje. Ale na podzim loňského roku SUAS GROUP od dotačního projektu odstoupila s tím, že podmínky byly příliš omezující.
Průmyslová zóna Staré Sedlo sever leží severovýchodně od Sokolova, v těsné blízkosti evropské mezinárodní silnice E49. Karlovy Vary jsou vzdálené zhruba 20 kilometrů, Cheb přibližně 30 kilometrů, Plzeň 80 kilometrů a Praha 150 kilometrů. Významnou výhodou je také blízkost německých hranic.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz