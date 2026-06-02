Průzkum: Bezhotovostní platby dominují i na festivalech, přibývá terminálů

Pro návštěvníky festivalů v Česku je možnost bezhotovostní platby jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru akce. Podíl i objem plateb pomocí karty, mobilního telefonu nebo hodinek roste a někteří zákazníci odmítají nakupovat za hotovost. Vyplývá to z údajů poskytovatelů platebních terminálů a bezhotovostních služeb, které dnes představili v Karlových Varech.
Jedním z důvodů, proč lidé zejména na masových akcích, jako jsou festivaly, dávají přednost bezhotovostní platbě, je rychlost obsloužení. Bezhotovostní platba je po programu, ceně vstupenky a kvalitním hygienickém zázemí na čtvrtém místě mezi důvody, podle kterých návštěvníci vybírají festivaly. Vyplývá to z letošního průzkumu společnosti Visa, kterého se zúčastnila zhruba tisícovka respondentů. Podobně je tomu i u Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Podle šéfa produkce festivalu Petra Lintimera sice festival ve smlouvách s partnery bezhotovostní platby striktně nevyžaduje, ale automaticky je předpokládá.
Platby kartou v červenci v Karlových Varech loni meziročně stouply o pětinu na 227,7 milionů Kč. Stejně tak rostly i platby zahraničních návštěvníků, řekl dnes ČTK manažer komunikace GlobalPayments Ondřej Holoubek. V Karlových Varech zůstávají podniky a služby, kde je možné zaplatit jen v hotovosti, mimo jiné i ve stanovém městečku, které provozuje městská společnost. Naopak některé festivalové stánky s občerstvením přešly už na plně bezhotovostní model.
Karlovarský festival přiláká každoročně odhadem zhruba 400.000 návštěvníků, z toho asi 130.000 filmových diváků. Ekonomický přínos do regionu se podle odborných posudků pohybuje okolo 600 milionů korun.
Lukáš Kastner z představenstva Hospodářské komory ČR uvedl, že v době festivalu stoupne počet karetních transakcí v Karlových Varech v gastronomii o 43 procent. "Festival není pro Karlovarský kraj jen kulturní událost - je to ekonomický motor regionu," řekl Kastner. Průzkumy podle něj ukazují, že 40 procent lidí, když nemohou platit kartou, utratí méně a část z nich odejde jinam.
Podporu bezhotovostním platbám poskytuje i program Česko platí kartou ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který ve spolupráci s partnery nabízí platební terminály podnikatelům na půl roku až rok zdarma za určitých podmínek. Podle vrchního ředitele sekce podnikání a inovací MPO Pavla Vinklera se i díky programu podařilo za pět let zvýšit počet terminálů o zhruba 80.000, z čehož asi 56.000 bylo právě díky podpůrnému programu. V Česku je podle portálu ceskoplatikartou.cz 32 terminálů na 1000 obyvatel v České republice. Průměr Evropské unie je 42.