Průzkum prodlouží opravu Mořičovského zámečku u Ostrova na Karlovarsku

U Ostrova na Karlovarsku pokračuje záchrana zříceniny Mořičovského zámečku. Původně měla skončit v červnu, kvůli archeologickému průzkumu ale potrvá do podzimu. ČTK to řekl starosta Ostrova Pavel Čekan (nestr., zvolen za Místní). Práce na zabezpečení zdí památky a úpravě místa na odpočinkový prostor pro turisty za zhruba 13 milionů korun začaly loni v květnu.
Práce podle Čekana prodloužilo prvotní vzorkování materiálu a archeologický průzkum, který by mohl odhalit sklepení pod zámečkem. "O sklepu se tušilo, že by tam mohl být, ale tím, že kolem zdí vždy ležely velké hromady suti, se nemohlo místo prozkoumat. Teď se celý prostor vyklidil a sundalo se lešení a archeologické práce mohou začít," popsal starosta.
Zámeček ze 30. let 18. století, který původně patřil k ostrovskému zámku, je od roku 1964 kulturní památkou. Po zahájení konzervace zbytků zámečku stavbaři ladili, jakým směrem by se měly práce ubírat a jaký použijí materiál. "V technické zprávě byly jiné údaje než v samotném projektu. Zhotovitel měl obavy, aby kvůli nesrovnalostem na pracovníky něco nespadlo. Zvolili staré použité cihly, o kterých se ví, že budou svou kvalitou odpovídat zbytku zdiva," řekl Čekan.
Stavbu provádí firma Bolid z Mariánských Lázní, která se na opravy historických budov specializuje. Podle starosty práce postupují podle harmonogramu, průzkum je oproti plánu navíc. Firma torzo zámečku zajišťuje tak, aby padající zdivo neohrožovalo návštěvníky. Provedla sanaci obvodové zdi ve tvaru osmiúhelníku, obnovuje okenní oblouky a klenby. Součástí projektu je i obnova zeleně v okolí.
Zámeček byl dosud v havarijním stavu, nestabilní zdivo bylo postupem let nebezpečné. Podle Čekana by bylo dobré do budoucna zvážit zastřešení torza střechou na principu deštníku, k jehož nohám by se bortící zdi mohly ukotvit, řekl ČTK. Současný projekt ale počítá s ponecháním zámečku bez střechy. Uvnitř by měly vzniknout dřevěná podlaha a posezení.
Cena prací je stanovena na 12,99 milionu korun. Město maximální částku určilo už ve výběrovém řízení. Částkou osm milionů korun opravu zámečku podpoří dotace z programu Integrovaná územní strategie Karlovarské aglomerace.
Město Ostrov v minulosti dlouhodobě usilovalo o získání loveckého zámečku do vlastnictví. Původním majitelem byla totiž státní společnost Lesy ČR.