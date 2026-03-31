Ohňostroje ve Varech končí, pořadatelé filmového festivalu chystají náhradu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:42aktualizováno  14:42
Zákaz odpalování zábavní pyrotechniky v Karlových Varech nově platí v celém městě. Vyhlášku v úterý schválili zastupitelé, v platnost vstoupila okamžitě. Reagovat musejí i pořadatelé mezinárodního filmového festivalu, kteří chystají náhradu za ohňostroj.

Samotný závěr úvodního festivalového večera ozářil ohňostroj (1. července 2022) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Vedení města o vyhlášce jednalo i s vedením Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové z ANO na slavnostní zahájení chystá místo ohňostroje jinou formu oslavy. Na dodržování zákazu se magistrát dohodl i s hoteliéry a restauratéry.

Podle náměstka primátorky Martina Duška z ANO bude oslava Nového roku řešena jiným způsobem, například dronovou nebo světelnou show.

Od loňského prosince v Česku platí zákaz používání pyrotechniky kategorií F2 a F3 v okruhu 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, útulků pro zvířata nebo zoo a dalších uvedených míst. Zákaz se týkal i lázeňského území.

Podle karlovarského magistrátu byla tato forma těžko vymahatelná, město proto schválilo celoplošný zákaz. „Dosud se musely dodržovat vzdálenostní limity, což v tuto chvíli padá a pyrotechniku nebude možné používat vůbec,“ řekl náměstek. Dodal, že zákaz se netýká kategorií pyrotechniky, které jsou legislativně vymezené.

Pro vyhlášku v úterý hlasovalo 25 ze 29 přítomných zastupitelů, někteří ale zpochybňovali její vymahatelnost. „Myslím si, že ve 21. století jsme schopni slavit jinak, než že několikrát do roka uděláme z našeho lázeňského města válečnou zónu,“ řekl na jednání zastupitelstva Adam Klsák z Karlovarské občanské alternativy (KOA).

Karlovarští zastupitelé dnes také schválili vyhlášku o nočním klidu, který ve městě začíná ve 22:00. „Výjimkou bude kulturní akce na meandru 21. a 22. srpna a festival Vary září 11. a 12. září,“ řekla primátorka.

Oficiální ohňostroj na přelomu roku nepořádají Karlovy Vary už několik let, stejně jako ostatní velká města v kraji.

PardubiÄŤtĂ­ prvĹĂˇci dostanou omalovĂˇnky od talentovanĂ©ho chlapce

Ohňostroje ve Varech končí, pořadatelé filmového festivalu chystají náhradu

Samotný závěr úvodního festivalového večera ozářil ohňostroj (1. července 2022)

Zákaz odpalování zábavní pyrotechniky v Karlových Varech nově platí v celém městě. Vyhlášku v úterý schválili zastupitelé, v platnost vstoupila okamžitě. Reagovat musejí i pořadatelé mezinárodního...

31. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

