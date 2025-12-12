Kubis v pondělí 8. prosince vystřídal na postu bývalou hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou, která rezignovala z rodinných důvodů. Už před svým zvolením avizoval, že pokud se stane hejtmanem, post starosty opustí, protože se chce věnovat krajským projektům. V Sokolově od včerejška pokračuje jako neuvolněný radní, nadále povede městskou policii.
„Není nic lepšího, než dělat starostu ve městě, kde se člověk narodil,“ řekl Kubis zastupitelům, když se loučil jako starosta a děkoval za spolupráci svým kolegům, vedoucím odborů a úředníkům.
Kubis přitom uspěl také v říjnových sněmovních volbách, když díky preferenčním hlasům postoupil z posledního místa kandidátky na místo druhé a získal tak křeslo ve Sněmovně. Mandát ale na ustavující schůzi odmítl s tím, že se chce věnovat práci v regionu.
Druhou místostarostkou byla zvolena ředitelka Střední živnostenské školy v Sokolově Ilona Medunová. Pracuje jako neuvolněná, v gesci má školství a kulturu.
Na místo uvolněné radní k poslednímu prosinci rezignovala Iva Kalátová, zastupitelkou zůstává. Volné místo v radě od ledna zaujme Petr Zetek, vedoucí provozu městské společnosti Sokolovská chráněná.
Rada města Sokolov má celkem sedm členů, dalšími jsou první místostarosta a ředitel městského domu kultury Jan Picka, Erik Klimeš a Michael Rund.
Klimeš je rovněž krajským radním pro investice a správu majetku a jednatelem sokolovských městských společností Sokolovská bytová a Sokolovská chráněná. Michael Rund je ředitelem Muzea Sokolov.