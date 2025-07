„Bylo nutné projekt dodatečně přepracovat technicky i provozně a zohlednit tak výskyt chráněného zvířete, konkrétně netopýra, který obývá půdy objektu,“ vysvětlil důvod prodlevy krajský radní pro správu majetku a investice Erik Klimeš.

Upřesnil, že stavební firma musí nově zabezpečit prostupy do těch míst, kde netopýři přebývají, a navíc bude muset přizpůsobit průběh prací životnímu rytmu chráněného zvířete.

Snížení energetické náročnosti budovy by mělo stát zhruba 30 milionů korun. Část nákladů pokryje dotace z Národního programu obnovy ve výši zhruba 12 milionů. Zbývajících 18 milionů zaplatí kraj.

Kraj rekonstrukci i tak stihne

Dotace musí být po dokončení oprav vyúčtována do konce dubna 2026. „Rekonstrukci bychom měli bez problémů stihnout. Doufáme, že výběrové řízení proběhne bez problémů a že nebudou žádné komplikace, které by posunuly začátek prací na později,“ řekl radní Klimeš s tím, že změny v projektu náklady na rekonstrukci nezvýší.

Podle jeho slov dojde k výměně zdroje vytápění, kdy zastaralý elektrokotel nahradí tepelná čerpadla. Projekt rovněž počítá s instalací fotovoltaických panelů, celkovým zateplením budovy, výměnou oken, dveří a kompletně novým osvětlením.

„Práce budou probíhat za částečného provozu, nezbytné přesuny klientů jsou již naplánovány a budou konkretizovány poté, kdy bude znám zhotovitel,“ konstatoval Klimeš.

Modernizace budovy zajistí vyšší tepelný komfort, což přinese pohodlí a pohodu i samotným klientům. Z hlediska úspor financí pak zateplení zamezí významným tepelným ztrátám v zimě, naopak v letních vedrech se budova nebude přehřívat.

Nová čerpadla dokážou při výrazně nižší spotřebě zajistit dostatek teplé vody a energie. „Po dokončení projektu by měla energetická náročnost objektu klesnout minimálně o polovinu,“ doplnila mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Za války sloužilo zařízení německým vojákům

Areál domova leží v údolí řeky Ohře mezi Karlovými Vary a Ostrovem, přibližně kilometr nad obcí Radošov. První zmínky o jeho vzniku je možné vysledovat do 30. let minulého století. Budovu pravděpodobně postavily v letech 1927 až 1928 tehdejší Falknovské doly jako rekreační zařízení pro své zaměstnance.

Ve válečném období byla budova využívána pro různé účely, zařízení sloužilo například německým vojákům a německé mládeži, později fungovalo jako sirotčinec. Po válce zde byly umístěny řecké děti až do roku 1962, kdy v místě vznikl dětský domov pro děti ve věku do tří let. V roce 1970 se budova proměnila na ústav sociální péče pro mládež od 12 do 25 let.

V současnosti je domov registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Jde o pobytové zařízení s celoročním provozem a s nepřetržitou péčí pro osoby od 18 let se zdravotním, zejména mentálním a kombinovaným postižením.

