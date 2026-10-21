Rašelinový pavilon v Karlových Varech by mohl doplnit služby Císařských lázní

Bývalý rašelinový pavilon v Karlových Varech by mohl rozšířit nabídku služeb sousedních Císařských lázní. Památkově chráněný objekt byl původně jejich nedílnou součástí, poté co přestaly Císařské lázně sloužit léčbě, pavilon chátral. Základním úkolem není ani tak objekt stavebně zachránit, ale najít pro něj smysluplné využití. Podle krajské radní a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by v listopadu mohla být jasná základní koncepce, řekla dnes novinářům.
Budoucí využití rašelinového pavilonu je podle primátorky zatím otevřené téma. "Nabízí se varianta nějakého gastrozařízení, nabízí se varianta, aby tam rašelina v nějaké míře byla zachována v tom smyslu, že by se dala využít jako jedna z lázeňských procedur," uvedla Pfeffer Ferklová. Doufá, že se podaří najít využití, které by dávalo smysl pro Karlovarský kraj i pro návštěvníky regionu.
Kraj, který je majitelem objektu, spolupracuje na návrzích s architektem Petrem Hájkem, který mimo jiné navrhl vestavěný koncertní sál v Císařských lázních. Z diskuzí by pak měly vzejít návrhy, které se budou upřesňovat a rozpracovávat.
Objekt přípravny rašeliny pro koupele byl postaven současně s Císařskými lázněmi v letech 1893 až 1895. S budovou lázní byl spojen chodbou pod úrovní terénu. Unikátní technologie v atriu Císařských lázní přepravovala rašelinu do lázeňských koupelen. Tento typ provozu se v lázních západní a střední Evropy nikde nedochoval.