Rašelinový pavilon v Karlových Varech kraj zachrání, hledá pro něj využití

Autor: ČTK
  16:01aktualizováno  16:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Karlovarský kraj chce zachránit Rašelinový pavilon, který byl součástí Císařských lázní. Historická budova několik let chátrá, zejména kvůli vzlínání podzemní vody. Podle vedení kraje je nutné najít vhodné využití, aby objekt, do kterého bude třeba investovat desítky milionů korun, jen nespotřebovával peníze, řekl dnes novinářům hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).

Kvůli Rašelinovému pavilonu se zástupci kraje sešli s ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goryczkovou a jednali i s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy), který podle Kubise přislíbil kraji podporu. Kraj, který je majitelem objektu, v současnosti primárně monitoruje spodní vody. Zároveň ale zadal zpracování studie a projektu, který by měl navrhnout, jak opravený objekt v atraktivní části města využít. Cílem je, aby se budova nestala jen další expozicí, ale aby sloužila k setkávání lidí, aby žila, řekl hejtman.

Objekt přípravny rašeliny pro koupele byl postaven současně s Císařskými lázněmi v letech 1893 až 1895. S budovou lázní byl spojen chodbou pod úrovní terénu. Unikátní technologie v atriu Císařských lázní pak přepravovala rašelinu do lázeňských koupelen. Tento typ provozu není v lázních západní a střední Evropy už nikde dochovaný.

V minulosti chtěl Karlovarský kraj budovu několikrát opravit, ať už zároveň s Císařskými lázněmi, které jsou národní kulturní památkou, tak samostatně. Uvažovalo se o vzniku kulturního centra a podobném využití. Dosud se ale nepodařilo najít dotaci, která by pomohla uhradit vysoké náklady na opravu. Zároveň byl vždy problém s případnými provozními náklady.

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