Referendum o výstavbě na Ryžovně je platné, soud zamítl kasační stížnost

V referendu, které se uskutečnilo současně s volbami do Poslanecké sněmovny, se k otázce zamýšlené výstavby vyjádřilo 150 z 205 registrovaných voličů. Sto jeden hlas rozhodl o tom, že se na Ryžovně stavět nebude.
Čtveřice božídarských zastupitelů ovšem podala proti referendu kasační stížnost. Tu v úterý Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl.
Božídarští se v referendu jednoznačně postavili proti výstavbě v Ryžovně
„Nejvyšší správní soud připomíná, že místní referendum představuje formu přímé demokracie a je alternativou rozhodování o otázkách samostatné působnosti obce zastupitelským orgánem. Jedná se o výkon ústavně zaručeného práva na samosprávu dle čl. 8 Ústavy a současně o základní právo občanů podílet se na správě veřejných věcí zakotvené v Listině základních práv a svobod,“ uvedl NSS v odůvodnění zamítnutí stížnosti.
Záměrem radnice, proti kterému se místní postavili, bylo umožnit na Ryžovně v budoucnu výstavbu domů k bydlení. Na základě výsledků referenda to ovšem možné nebude. V lokalitě bude možné stavět pouze veřejnou dopravní infrastrukturu.