Máme málo informací, stěžují si Chebané kvůli historicky prvnímu referendu

„Referendum se bude konat v sobotu 8. listopadu od 8 do 20 hodin. Hlasovací okrsky jsou shodné s okrsky vyhlášenými podle zákona o volbách do obecních zastupitelstev. Lidem však nepřijdou do schránek hlasovací lístky. Ty vydá komise až v den hlasování každému, kdo přijde do volební místnosti,“ vysvětlila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.
Podrobnosti je možné najít na elektronické úřední desce města. Seznamy okrsků i s vyjmenovanými ulicemi a adresami volebních místností budou také viset na každé budově, kde se bude hlasovat. „Kam lidé chodí volit, tam budou moci hlasovat v referendu,“ upřesnila.
O chebském podnikatelském parku rozhodne referendum, ale až po volbách
Mnozí si ale stěžují, že nemají dostatek informací. Zejména ti dříve narození často ani nevědí, že se v Chebu plebiscit chystá. „To byl případ mých příbuzných. Když jsem k nim přišla na návštěvu podruhé, čekali na mě už i jejich přátelé a sousedé. Ptali se kam mají jít, jak zní otázka, na kterou mají odpovídat, kdy dostanou hlasovací lístky i co všechno si mají vzít s sebou. Mladší generace si všechno najde na internetu. Ale mám dojem, že na dříve narozené se jaksi zapomnělo,“ řekla jedna ze zaměstnankyň městského úřadu, která si nepřála uvést své jméno. Redakce jej však zná.
Mluvčí Liptáková ujistila, že všechny informace budou k dispozici v nejnovějším čísle Radničních listů. Chebské domácnosti je dostanou do svých schránek do konce října.
Nový chebský průmyslový park o rozloze 142 hektarů patří mezi strategické zóny státu. Radnice věří, že projekt jeho výstavby je pro rozvoj města i kraje velkou příležitostí. Strategický, silný investor by měl nabídnout atraktivní a dobře placené zaměstnání pro místní obyvatele, vytvořit podmínky pro návrat mladých, vzdělaných lidí a podpořit přeměnu města i celého regionu.
Jenže část obyvatel města má ze vzniku obří průmyslové zóny obavy. Hlavně se bojí přílivu dalších agenturních pracovníků ze zahraničí, což je na mnoha místech v republice spojeno s řadou problémů.
Odpůrci parku rovněž uvádějí, že na tak rozsáhlý projekt město není připraveno co se týče dopravy, služeb i dostupného bydlení. To si uvědomuje i radnice, která po počátečním váhání začala obyvatelům vysvětlovat, jak by měl celý proces vypadat. Založila k tomu účelu stránky parkcheb.cz, kde je možné najít další podrobnosti.
Odpor Chebanů proti průmyslovému parku. Chtějí vyhlásit referendum
„Pokud park vznikne, přinese peníze na přípravu i rozvoj města. V kombinaci s dalšími zdroji jde celkem asi o 3 miliardy korun, které bude možné v následujících 5 až 7 letech proinvestovat,“ informovala Liptáková s tím, že část této sumy, celkem 1,2 miliardy korun, zamíří do klíčových oblastí, jako je bydlení, doprava, zdravotnictví, bezpečnost a školství.
„Dalších 1,23 miliardy vyčleněno na ostatní rozvojové projekty, tedy na nový bazén, rekonstrukci areálu Lokomotiva a zimního stadionu, přístavbu divadla nebo třeba na stavbu parkovacího domu Havlíčkova. Zbývající miliony ze zhodnocení pozemků město plánuje uložit do nově zřízeného Investičního fondu budoucnosti. Účelem je vytvořit finanční rezervu pro budoucí generace,“ dodala Liptáková.