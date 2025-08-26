O chebském podnikatelském parku rozhodne referendum, ale až po volbách

Volby se konají 3. a 4. října a volební účast bývá zárukou, že i k referendu přijde potřebné množství lidí.
Podle vedení radnice je důvodem, proč musí být referendum v pozdějším termínu, nedostatek času. Zastupitelstvo města Chebu totiž rozhodne o termínu referenda až na své schůzi 18. září. A uspořádat jej společně s volbami se v tak krátkém termínu nestihne.
„Řešením by bylo svolat o prázdninách mimořádné zastupitelstvo. To ale starosta odmítl. Proto jsem všechny zastupitele oslovil a vyzval je, aby svolání mimořádné schůze podpořili. Potřebovali jsme deset podpisů, souhlas ale vyslovilo jen sedm,“ uvedl na facebooku opoziční zastupitel a předseda petičního výboru Martin Černík.
Skutečnost, že svolání mimořádného zastupitelstva není na pořadu dne, potvrdil zástupce chebského starosty Pavel Pagáč. „Referendum musíme udělat, to je jasné. Teď jde o termín a na volby to nevychází. Iniciátoři petice si představovali, že by se to mělo stihnout, to ale není v lidských silách. Jde hlavně o přípravu na referendum, která má být správně až šedesát dnů,“ vysvětlil Pagáč. Podle jeho slov nepředstavuje samostatný plebiscit pro město žádnou významnou finanční zátěž.
„Hlasovat o průmyslové zóně se bude jen jeden den. Větší problém bude sehnat lidi do komisí. S tím máme problém při každých volbách,“ upřesnila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.
Uvedla, že odbor organizační a správní aktuálně připravuje volby a hned poté, jakmile bude známý termín referenda, začne intenzivně pracovat na přípravě dalšího hlasování. „V Chebu to bude novinka, s referendem jsme se tu zatím nesetkali,“ doplnila.
Nový chebský průmyslový park o rozloze 142 hektarů patří mezi strategické zóny státu. Radnice věří, že projekt jeho výstavby je pro město velkou příležitostí.
Cílem je připravit plochu pro strategického investora, který by měl nabídnout atraktivní, dobře placené zaměstnání pro místní obyvatele, vytvořit podmínky pro návrat mladých vzdělaných lidí a podpořit přeměnu města a regionu.
Jenže část obyvatel města má ze vzniku obří průmyslové zóny obavy. Hlavně se bojí přílivu dalších agenturních pracovníků ze zahraničí, což je na mnoha místech v republice spojeno s řadou problémů. Odpůrci parku rovněž uvádějí, že na tak rozsáhlý projekt město není připraveno.
„Již dnes má Cheb problémy s bezpečností, s dopravou, s nedostatkem policistů, strážníků, hasičů, lékařů. Chybí dostupné nájemní bydlení,“ říká Martin Černík s tím, že pozitiva i negativa projektu je třeba pojmenovat a transparentně prodiskutovat.
„Ta negace, s níž lidé proti plánu vystupují, vyplývá především z neinformovanosti. Veřejnost vidí, co se děje v současné době, že tu pracují Ukrajinci, Filipínci, Mongolové… Ale tohle od nového parku neočekáváme. Měli by tu najít zaměstnání naši občané, má tu být výroba s přidanou hodnotou, vývoj, podpora vysokoškolského vzdělávání a podobně,“ argumentoval Pavel Pagáč.
Chebští zastupitelé už většinově podpořili spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností. Ta by měla založit spolu s městem společný podnik, do něhož město vloží pozemky, rozvojová společnost v případě pokračování spolupráce slibuje stamilionové investice státu do infrastruktury, přičemž nechává městu velmi silné pravomoci při výběru investora, včetně práva veta.
Vhodný investor by měl být nejen silný, ale především má přinést výrobu s vysokou přidanou hodnotou, nadprůměrné mzdy i výrazné zhodnocení pozemků. Vedení města usnesením slíbilo, že nebude dělat nevratné kroky předtím, než budou známy výsledky referenda.