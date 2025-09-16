Zlacení štuků i úpravy divadelního sálu. Vícepráce prodražily rekonstrukci kulturáku

Město jako investor začalo dílo přebírat od pondělí 15. září. Slavnostní otevření zrekonstruovaného domu kultury je naplánované na 3. a 4. října.
Ostrovský dům kultury z roku 1955 tvoří dominantu Mírového náměstí. Je postavený ve stylu socialistického realismu (sorela). Jeho zevrubná renovace začala na podzim loňského roku.
O restaurování interiérů památkově chráněné budovy začalo město poprvé uvažovat v roce 2019. V roce 2021 oslovila radnice karlovarskou architektku Olgu Růžičkovou, aby k záměru zpracovala projektovou dokumentaci.
O rok později se Ostrov zařadil po bok dvanácti dalších měst, která uspěla v dotačním projektu ministerstva kultury. Díky tomu se na projekt Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra podařilo získat bezmála 42 milionů korun.
Celkové náklady na rekonstrukci nakonec překročily 130 milionů. To je o téměř 25 milionů více, než byl původní předpoklad.
„V souvislosti s vícepracemi je třeba říct, že k domu kultury město nemělo k dispozici původní projekt. Když se například začala v prvním patře měnit podlaha, technická zpráva mluvila o tom, že pod parketami je beton. Ukázalo se, že to nebyla pravda. Během prací se odkryla suchá podlaha se škvárou, která musela být odstraněna a postup rekonstrukce podlah pozměněn,“ nastínil jeden ze zádrhelů starosta Ostrova Pavel Čekan.
Jenom zmiňované podlahy prodražily akci o téměř půl milionu korun. Pod dalšími vícenáklady jsou pak podepsaní i památkáři. „Poté, co Národní památkový ústav provedl první sondy, ukázalo se, že některé okrasné štukové prvky byly pozlacené. Bylo na našem rozhodnutí, jestli se rozhodneme navrátit vzhled interiérů do původní podoby, a my se pro to rozhodli. To byly další vícepráce za několik milionů korun,“ potvrdil starosta.
Projekt přitom původně nepočítal ani s opravou divadelního sálu a jeho historického lustru z roku 1955. Revize však ukázala, že je zapotřebí lustr sundat, rozebrat, odvézt a restaurovat. Na popud památkářů se investor rozhodl vrátit původní podobu i samotnému divadelnímu sálu.
Výsledek prací hodnotí památkáři velice pozitivně. „V celém Česku nenajdeme nic podobného. Žádný jiný kulturní dům z padesátých let se nevrací do své původní podoby v takové šíři a historické věrnosti jako Dům kultury v Ostrově,“ uvedl stavební historik Lubomír Zeman.