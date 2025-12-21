O možnosti vybudovat v objektu jáchymovské radnice kreativní centrum se podle místostarostky Lady Baranek začalo mluvit v září roku 2023. „Na žádost o dotaci z Národního plánu obnovy jsme měli jen pár dní, musela být podaná do 28. září,“ uvedla místostarostka.
Loni v únoru se Jáchymovští dozvěděli, že s žádostí o dvacetimilionovou dotaci uspěli. V březnu pak začal kolotoč příprav projektové dokumentace pro stavební povolení. „Tu jsme museli stihnout do 30. června, protože jinak bychom spadli do nového stavebního zákona, respektive do procesu stavebního povolení. V takovém případě bychom projekt realizovat nestihli,“ řekla Baranek.
Při následných stavebních pracích odhalili dělníci nejen houbu v trámoví radnice, odkryli však také doposud neznámý portál ze 16. století. „Teď budeme zkoumat, jakou funkci mohl mít,“ doplnila jáchymovská místostarostka.
Kulturní a kreativní centrum vzniklo spojením knihovny a někdejších prostor infocentra. V nich bylo dříve zázemí pro někdejší restaurací Radniční sklípek. „A ještě dříve tady byl i okresní soud,“ podotkla vedoucí centra Karin Pašková.
Ta chystá stěhování knihovny, která po dobu stavby přesídlila do Domova s pečovatelskou službou. „V lednu budeme stěhovat knihovní fond čítající 25 tisíc svazků. Knihovnu na staronovém místě znovu otevřeme v březnu,“ doplnila Pašková.
Už v lednu se ovšem v centru uskuteční první dvě akce. „Bude to přednáška místního historika Jaroslava Ochece a křest knihy Michala Urbana Jáchymov na starých pohlednicích,“ naznačila Lada Baranek.
Právě pro pořádání podobných akcí získalo město v centru prostory, které zatím chyběly. „Centrum ale bude také místem setkávání jáchymovských seniorů i teenagerů,“ dodala místostarostka.