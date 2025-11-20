Archeologický průzkum zdraží rekonstrukci v historickém centru Chebu, potrvá déle

„Dnes už je vidět, jak jsou stavbaři daleko s kanalizací, která je tam velmi složitá vzhledem ke křížení dalších sítí. Nyní dojde k zasypání tak, aby se dal přivézt vánoční strom,“ uvedl chebský místostarosta Pavel Pagáč. Kamenná ulice je totiž jednou z hlavních ulic, která spojuje historické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad s širším centrem města.
Začíná oprava Kamenné ulice v Chebu, řidiče čekají objížďky a uzavírky
Při budování retenční nádrže stavaři odkryli archeologické objekty. Při přípravě zpracování projektové dokumentace k povolení stavby byla tato část stavby označená památkovou péčí jako prostá archeologických nálezů. Skutečnost ale byla jiná a ukázalo se, že v tomto místě jsou zbytky původní městské brány a hradební zdi, která rámovala vstup do města.
Památková péče po prozkoumání požadovala zachování těchto objektů. Zbytky historických zdí a sklepů se tak obnažily, očistily a znovu zasypaly, aby zůstaly ochráněny.
Stavba, která byla naplánovaná zhruba na rok a půl, protože se na ní pracuje za částečného provozu, zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, chodníků a zpevněných ploch. V celé rekonstruované délce ulice bude zřízena nová dešťová kanalizace, která bude zaústěna do retenční nádrže u nábřežní zdi u takzvaného amerického mostu.