Náměstí v novém. Sokolov hledá projektanta, který centru vtiskne moderní tvář

Jitka Dolanská
  9:22aktualizováno  9:22
Náměstí Budovatelů v srdci Sokolova by se mělo zásadně změnit. Tamní radnice z něj chce vytvořit reprezentativní prostor města. Na zem plánuje položit kamennou dlažbu, nové bude veřejné osvětlení i rozvržení míst k parkování. Nesmí chybět prostor pro pořádání trhů, pro adventní kluziště a samozřejmě moderně pojatá zeleň s místem pro vodní prvky.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od jihozápadu.

Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od jihozápadu. | foto: Kamil Mrva Architects

Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od...
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 4.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 2.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 3.
Sokolovští předpokládají, že na náměstí vyroste menší přízemní budova, kde by mohla najít zázemí například městská galerie. Radnice teď hledá firmu, která vypracuje projekt a připraví ho ke stavebnímu řízení.

„Parametry veřejné zakázky jsou nastaveny tak, aby při rozhodování měla cena jen 70 procent váhy. Zbývajícími 30 procenty bychom chtěli zohledňovat zkušenosti. Například to, zda má firma nějaké ocenění z architektonických soutěží. Chceme totiž, aby se přihlásil někdo, kdo má s tak velkými projekty zkušenosti,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Ze socialistického náměstí javorový háj, navrhují architekti v Sokolově

Doplnil, že samotnou projektovou dokumentaci bude muset výherce tendru zpracovat do 340 dnů od podpisu smlouvy. Přihlášky mohou zájemci podávat do 29. září.

„Chceme změnit celý vzhled náměstí Budovatelů, ta současná podoba se asi nikomu z nás nelíbí. Je to řadu let provizorium a my teď předpokládáme, že dočasné věci zmizí, že se i to parkování vyřeší jiným, koncepčním způsobem,“ podotkl starosta.

Město v minulosti uvažovalo v souvislosti s parkováním o vybudování podzemních parkovacích stání, od toho však upustilo. „Ta myšlenka tady byla, ale bylo by to natolik nákladné, že by to ekonomicky nedávalo smysl. Co se týče parkování, šli jsme na to postupně. Nejprve jsme vytvořili v docházkové vzdálenosti záchytná parkoviště, která už jsou z větší části hotova. Teprve pak jsme přistoupili ke zvýšení parkovného v centru města,“ dodal starosta Kubis.

Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od jihozápadu.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od severovýchodu.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 4.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 2.
V současné době tvoří náměstí Budovatelů v Sokolově asfaltová plocha obehnaná velkými betonovými květináči, v nichž celoročně rostou stálezelené keře.

V čele stojí Hornický dům, dnes Městský dům kultury, který od vlastního náměstí odděluje komunikace. Prostor před Hornickým domem slouží jako parkoviště, zbytek plochy město využívá pro pořádání občasných trhů.

