Rekreační areály v Karlovarském kraji budou v létě bez výrazného zdražení

Rekreační zařízení, kempy i koupaliště v Karlovarském kraji se připravují na letní sezonu. Největší areál v regionu, sokolovské koupaliště Michal, zachová i letos stejné ceny jako loni. Kemp v Kyselce na Karlovarsku mírně zdraží, zjistila ČTK.
"Přes složitou dobu, kdy se mění ceny energií i dalších komodit, zachová koupaliště nezměněné ceny vstupného, permanentek i plateb za kemp a ubytování v modulárních domcích," uvedl jednatel koupaliště Jiří Štěpán.
Novinkou je automatický parkovací systém, který byl loni v testovacím provozu. „Parkování je jednotné 60 korun za průjezd na parkoviště na hodinu či celý den," řekl Štěpán. Využít lze i QR kód, systém funguje na SPZ.
Na Michalu pokračuje v provozu i kemp, který má 75 míst s přípojkou na elektřinu. "V případě potřeby ale kapacitu můžeme rozšířit až na 100 míst s přípojkami. Dál je tady 50 míst pro stany. Musím říct, že se nikdy nestalo abychom příchozího neubytovali, i když si nestihl místo zarezervovat v předstihu. A velmi populární jsou i čtyři modulární domky, které stojí při ubytování na více než dvě noci 2000 korun na chatku pro čtyři osoby za noc,“ dodal Štěpán.
Kemp v Kyselce na Karlovarsku provozuje obec, starosta Aleš Labík (nez.) ČTK řekl, že větší investice před sezonou, která začala už na Velikonoce, letos Kyselka neprovedla. "Krom běžné údržby jsme ve společenské místnosti, která slouží většinou jako hospoda, asi za 150.000 korun udělali novou podlahu. Také jsme pořídili lepší posezení. Naprojektovaná máme i nová sociální zařízení, ale bohužel nemají takovou prioritu, jelikož obec letos měla jiné, důležitější investice, třeba opravu školní střechy," uvedl Labík.
Ceník se v Kyselce meziročně zvedl zhruba o deset procent. "V červnu máme obsazeno školami, v červenci a srpnu tady budou dva tábory, o víkendech v kempu pravidelně bydlí lidé, kteří přijedou na akce," popsal starosta. Kemp má kapacitu 77 míst v chatkách a 30 stání pro obytná auta. Kapacita pro stany je velká, krom termínů tábora zvládnou podle Labíka ubytovat i příchozí bez rezervace, i když je kemp často obsazený dlouho dopředu.
Kemp a rekreační areál vlastní také Nejdek na Karlovarsku, které ho pronajímá. Podle místostarostky Nejdku Pavlíny Schwarzové (VOK) bude letos kemp u přehrady Lesík v provozu ve stejném režimu jako loni. "Před sezonou prošel kemp jen běžnou údržbou. Větší investice zde byly realizovány před dvěma lety, kdy město Nejdek vybudovalo kompletní sociální zázemí," uvedla. Město kemp i s pozemky na břeh koupilo za 2,5 milionu korun od soukromého majitele v roce 2020 z obavy, aby veřejnosti neomezil přístup k vodě.