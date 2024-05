Senior věděl, že ho okrádá falešná sociální pracovnice. Opět ji pustil do bytu

Senior osmatřicetileté ženě ze Sokolovska uvěřil, že to je sociální pracovnice a pouštěl ji do bytu. Někdy přicházela i se svým čtyřiatřicetiletým komplicem. Muže opakovaně navštěvovali od konce ledna do poloviny února letošního roku.

Podvodnice brzy zjistila, že hostitel má mezi oděvy uložené úspory. Toho pachatelé využili a peníze ukradli. Zatím se nepodařilo zjistit, zda si z hotovosti v řádu desítek tisíc korun brali postupně menší částky, nebo vzali vše najednou. Kromě těchto peněz navíc seniorovi ukradli také klíčky od jeho automobilu. „Dvojice se poté pokusila vozidlo prodat, ale neúspěšně,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Auto nabízeli svým známým, ale nikdo o něj nestál. Podle zjištění redakce iDNES.cz šlo o starší vozidlo nepříliš vysoké hodnoty.

Na další a zároveň poslední návštěvu přišla žena sama o několik týdnů později. Senior ji opět pozval dál, přestože už věděl, že ho podvodníci okradli o peníze i klíčky od auta a případem už se na základě jeho podnětu dokonce začala zabývat policie. „Pustil ji do bytu, protože nechtěl být sám a věřil, že mu tentokrát už nic neodcizí,“ popsal důvody mluvčí.

Nicméně se mýlil. Povedená společnice mu opět ukradla ze stejné kapsy oděvu celý přibližně patnáctitisícový důchod a z bytu utekla. Zřejmě se v ní však hnulo svědomí, protože po několika minutách se vrátila a část ukradených peněz mu dala zpět. Podle zjištění iDNES.cz šlo o šest tisíc korun s tím, že zbylých přibližně devět tisíc už během té krátké chvíle stihla využít na zaplacení svých dluhů.

Podvodníci muži způsobili škodu přibližně 60 tisíc korun. Klíčky od auta dostal zpět. Rotavští policisté už zahájili stíhání povedené dvojice. Oba jsou podezřelí z krádeže a porušování domovní svobody. V případě prokázání viny jim hrozí až tříleté vězení.