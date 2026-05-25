ŘSD začalo s opravou silnice I/21 u Chlumečku u Chebu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes opravu silnice I/21 u Chlumečku na Chebsku. Práce na úseku dlouhém 1,3 kilometru potrvají přibližně dva měsíce a vyžádají si částečná dopravní omezení na silnici I/21 i v okolí mimoúrovňových křižovatek Chlumeček a Střížov. Práce vyjdou na 31,7 milionu korun bez DPH, informovala mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
Opravovaný úsek je v prostoru křižovatek Chlumeček a Střížov, konkrétně od napojení na silnici II/214 u čerpací stanice až po most. "Důvodem opravy je špatný technický stav vozovky. Povrch silnice je poškozený a místy dochází také k zatékání vody do konstrukce vozovky, což snižuje její životnost i bezpečnost provozu. Součástí prací proto bude výměna poškozených asfaltových vrstev, oprava odvodnění a obnova či doplnění svodidel a dalšího bezpečnostního vybavení," uvedla mluvčí.
Provoz na silnici I/21 bude částečně omezen, jezdit se bude v režimu 1+1. V jednotlivých etapách se bude pracovat také na větvích mimoúrovňových křižovatek Chlumeček a Střížov. Provoz zde bude podle aktuální etapy veden kyvadlově a řízen semafory, případně se zcela uzavřou jednotlivé větve a doprava bude vedena po objízdných trasách. Objížďka povede po dálnici D6 a po okolních silnicích.
Zhotovitelem prací je společnost STRABAG SIS a.s. za cenu 31,7 milionů korun bez DPH. Zprovoznění silnice je plánováno na polovinu července.
Na letošní rok připravuje ŘSD na Chebsku několik dalších akcí. Vedle aktuální opravy u Chlumečku je plánována také rekonstrukce povrchu silnice I/21 v úseku Zátiší – Americká u Františkových Lázní. Oprava 2,7 kilometru dlouhého úseku je plánovaná na letní měsíce.