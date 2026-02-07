Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:12aktualizováno  16:12
V noci z pátku na sobotu se v Chebu poprali dva muži. Starší skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují všechny okolnosti incidentu, řekla krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„V Chebu před místní hernou došlo po fyzické potyčce k závažnému napadení mezi dvěma muži ve věku 24 a 34 let. Starší muž utrpěl vážná zranění,“ uvedla. Podle informací ČTK má několik bodných ran a je v umělém spánku.

Druhý muž byl také zraněný. „Byl ošetřený v nemocnici a v současné době s ním probíhají výslechy, aby kriminalisté zjistili, k čemu tam došlo,“ uvedla Churaňová. Další informace budou zřejmě v pondělí.

Podle informací ČTK zaútočil starší muž na mladšího, který se začal bránit a pobodal soka několika ranami.

Podle serveru Krimi-Plzeň se napadli dva občané vietnamské národnosti před půlnocí v Pastýřské ulici před pivnicí. Záchranáři si muže převzali, ošetřili, zajistili a ve velmi vážném stavu a na umělé plicní ventilaci transportovali do nemocnice, kde o jeho život bojují lékaři, uvedl server. Útočníka, který utrpěl lehčí bodné zranění, umístili policisté po ošetření do cely.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Nýrsko otevřelo areál pro běžkaře za 33 mil Kč, za rok přivítá olympiádu mládeže

NĂ˝rsko otevĹ™elo areĂˇl pro bÄ›ĹľkaĹ™e za 33 mil KÄŤ, za rok pĹ™ivĂ­tĂˇ olympiĂˇdu mlĂˇdeĹľe

Nýrsko na Klatovsku dnes otevřelo s Plzeňským krajem areál pro běžecké lyžování, vyjde asi na 33 milionů Kč. Tratě vedou po in-line dráze, bývalých kasárnách i...

7. února 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Na Smíchově se srazil vlak s pracovním strojem, nehoda zastavila provoz

Správa železnic získala stavební povolení pro rekonstrukci železniční stanice...

Na železniční trati mezi pražským Smíchovem a Vyšehradem se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak s pracovním strojem. Při nehodě se nikdo nezranil, vlak nevykolejil, drážní hasiči z něj evakuovali...

7. února 2026  16:42

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

ilustrační snímek

V noci z pátku na sobotu se v Chebu poprali dva muži. Starší skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují všechny okolnosti incidentu, řekla...

7. února 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

7. února 2026  14:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz na trati z Tábora do Bechyně se po vykolejení vlaku obnoví po víkendu

ilustrační snímek

Provoz na železniční trati z Tábora do Bechyně se po pátečním vykolejení vlaku v Malšicích plně obnoví až po víkendu. České dráhy i Správa železnic zatím...

7. února 2026  12:38,  aktualizováno  12:38

Evropské fórum podnikání přivítalo přes 150 účastníků. Debatovalo se o budoucnosti podnikání i AI

7. února 2026  14:15

Vše nej, Dóňo, přejí osobnosti z Brna, kde slavný herec rozjel hvězdnou kariéru

Miroslav Donutil v klubu divadla ABC po zkoušce inscenace Bílá nemoc (14. dubna...

Ač je Miroslav Donutil rodák z Třebíče, k velkolepé herecké kariéře se odrazil v Brně, kde studoval na Janáčkově akademii múzických umění a následně mnoho let strávil v Divadle Husa na Provázku, kde...

7. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Zaniklé schody v Krčáku.

vydáno 7. února 2026  13:58

AITO a ADM uzavřely strategické partnerství, které znamená novou kapitolu v globální expanzi inteligentního luxusu

7. února 2026  13:53

TCL posouvá zážitek ze Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 pro fanoušky i sportovce a umožňuje zažít vizi „It's Your Greatness"

7. února 2026  13:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hoymiles uvádí HiOne, all-in-one domácí úložiště energie nastavující nový oborový standard chytré energetické soběstačnosti

7. února 2026  13:29

V centru Zlína byly k vidění masky potápěče, samuraje, kaktusu, šaška či smrtky

ilustrační snímek

Masky potápěče, japonského samuraje, kaktusu, šaška, smrtky či inspirované malířkou Fridou Kahlo byly dnes k vidění v centru Zlína. Konal se tam Lešetínský...

7. února 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.