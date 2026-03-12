První řidič přišel o své řidičské oprávnění v druhé polovině února. V autě značky Škoda jel kolem poledne po silnici I/6 v Karlových Varech. V místě byla povolená rychlost 70 km/h, on si to svištěl rychlostí 118 km/h.
Změřil ho radar, který měli dopravní policisté umístěný ve svém firemním vozidle. „Z tohoto důvodu se policisté za vozidlem vydali a předepsaným způsobem ho zastavili. U řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem,“ informoval nyní policejní mluvčí Jan Bílek.
Druhého hříšníka si všimli dálniční policisté na začátku března, kdy jel v BMW po dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu.
„V tomto případě dopravní policisté řidiči naměřili rychlost 194 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 130 km/h. I tohoto řidiče policisté předepsaným způsobem zastavili. Dechová zkouška vyšla s negativním výsledkem,“ dodal mluvčí.
Oba řidiči přišli okamžitě o řidičské průkazy a policisté jim zakázali další jízdu. Přestupkové jednání policisté oznámili příslušným správním orgánům k dalšímu projednání.