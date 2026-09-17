Samosprávy chtějí být od začátku u tvorby zákonů, které se jich týkají

Sdružení místních samospráv ČR (SMS) nesouhlasí s obcházením obcí při přípravě legislativního procesu. Zákony, které se obcí týkají, by měly být vždy připravovány po konzultacích se zástupci obcí, například sdruženími samospráv. Realita ale bývá často jiná a zákony nebo jejich komplexní pozměňovací návrhy jsou někdy předkládány poslanci, aniž by prošly připomínkovým řízením, zaznělo na dnešním celostátním sněmu SMS v Karlových Varech.
"Naším cílem je, aby hlasy obcí zaznívaly tam, kde se rozhoduje. Například u novely stavebního zákona se nám podařilo vymínit si, aby o výdejních boxech mohly rozhodovat obce samy bez stavebního řízení," uvedl jeden z příkladů předseda SMS Petr Halada.
U zákonů, které dopadají přímo na obce, se zástupci samospráv podle Halady dostávají k zákonům často až v době, kdy už jsou prakticky hotové, ačkoli by obce měly být připomínkovým místem při vzniku takových zákonů. "Místo toho se je pak snažíme měnit ve Sněmovně nebo Senátu. Samosprávy musí být u jednacího stolu hned od začátku. Zákony, které mají fungovat v území, nesmí vznikat bez těch, kteří podle nich budou pracovat," řekl Halada.
S tím souhlasí i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), podle něhož se tak do rukou zákonodárců dostávají často předpisy, které vznikají bez podkladů a bez zdůvodnění. "Je to jako byste rozhodovali o prodeji pozemku, ke kterému nedostanete ani mapu, kde leží," řekl dnes Vystrčil na setkání zástupců samospráv v Karlových Varech.
Účastníci dnešního celostátního sněmu SMS se shodovali mimo jiné i na tom, že odmítají tlak na nucené slučování obcí. "Spolupráce ano, ale nucené slučování ne," konstatoval Halada.
Podle senátorky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) jsou programy sdílení některých povinností mezi obcemi, které připravuje ministerstvo vnitra, přínosné. "Budu ale vždycky proti slučování obcí. Pokud by se obce sloučily, tak by v nich nebyl kulturní a spolkový život," míní Mračková Vildumetzová.
Podobný postoj zastává i prezident České republiky Petr Pavel. "Já se přiznám, že nejsem příznivcem direktivního slučování obcí, protože je tady jeden důležitý faktor, který musíme mít vždycky na paměti, a to je, že ať už v obcích, v krajích, ale i na celostátní úrovni, je to služba občanům. A měli bychom se tedy na všech úrovních ucházet o jejich podporu, o jejich důvěru," řekl dnes na sněmu SMS. Prezident je spíše příznivcem druhé cesty, tedy vytváření podmínek pro přirozené slučování agend některých podpůrných činností. Jako příklad uvedl třeba školství, kde už vznikají sportovní školy.