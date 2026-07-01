Sanace svahu pod hradem v Lokti pokračuje, cyklostezka už je ale průjezdná

Úplná uzavírka cyklostezky Ohře pod hradem v Lokti na Sokolovsku kvůli sanaci svahu dnes skončila podle plánu. ČTK to řekl místostarosta Lokte Petr Zahradníček (TOP 09). Práce na zabezpečení svahu ale zhotovitel podle něj nestihl dokončit a potrvají ještě zhruba měsíc. Průchod a průjezd po stezce bude sveden do vyznačeného koridoru a podél řeky Ohře na jejím pravém břehu už půjde projet.
"Pro provoz bude na stezce vytvořen zhruba 1,5 metru široký bezpečný koridor. Dokončovací práce na zabezpečení svahu budou pokračovat ještě zhruba měsíc, provoz na cyklostezce už ale omezí jen minimálně," řekl Zahradníček. Instalace ochranných sítí, bariér a kotev začala na svahu pod hradem letos na jaře. Odborná firma skálu také očistila od náletových dřevin.
Náklady na zabezpečení skalnatého svahu byly původně s přihlédnutím k vyjádření památkářů i odborníků vyčísleny zhruba na 14 milionů korun. Díky soutěži, do které se přihlásili čtyři zájemci, se podařilo cenu zakázky snížit přibližně na osm milionů. Od ministerstva životního prostředí získalo město dotaci téměř šest milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, 1,8 milionu přispěl i Karlovarský kraj, protože po smíšené stezce pod hradem Loket vede krajská páteřní cyklostezka Ohře.
Ze svahu pod hradem v Lokti padalo kamení více než pět let. Pokud by se situace neřešila, muselo by město podle Zahradníčka stezku uzavřít, protože kameny ohrožovaly cyklisty i chodce.
Padající kamení omezuje provoz na cyklostezce Ohře od nedělního večera i na vjezdu do Lokte ve směru od Sokolova. Stezka proto byla dočasně uzavřena od mostku do Starého Sedla po přečerpávací stanici u mostového propojení u Sportovní ulice, informovala v pondělí ČTK krajská koordinátorka cyklodopravy Romana Špindlerová.
Podle oblastního ředitele společnosti Lesy ČR Miroslava Šulitky bude svah muset posoudit statik. "V tuto chvíli nejsme ani schopni odhadnout, jak dlouho může uzavírka úseku trvat," řekl Šulitka ČTK. Šetření na místě totiž ukázalo, že kamení zřejmě nespadlo vlivem dešťů v uplynulých dnech, ale že skála byla dlouhodobě nestabilní v důsledku eroze, doplnil.
V Lokti žije na 3000 obyvatel. Loketský hrad je se 160.000 návštěvníky ročně nejnavštěvovanějším cílem regionu, hrad je v majetku města a provozuje jej městská společnost. Po stezce pod hradem i městem proudí díky kulturním akcím v loketském amfiteátru, světovému poháru v motokrosu a vodákům a cyklistům stovky tisíc návštěvníků ročně.