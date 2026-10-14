Senátora Plevného z Chebu podpoří ve druhém kole i dva nepostupující kandidáti

Vítěz prvního kola voleb do Senátu v obvodě 3 - Cheb Miroslav Plevný (za STAN) získal podporu od dvou nepostupujících kandidátů, Štěpánky Černé (VOK - Volba pro kraj) a Vladimíra Keblúška (Naše Česko). Plevný, který obhajuje senátorské křeslo, se ve druhém kole utká se Sandrou Tsoukernik (za ANO). Druhé kole senátních voleb se koná v pátek a sobotu.
"Do druhého kola jsem získal podporu dvou nepostupujících kandidátů, což mě těší. Předpokládám, že jejich voliči buď dají hlas mě, nebo k volbám nepřijdou. Doufám, že aspoň nedají hlas soupeřce, ale to se uvidí," řekl dnes Plevný ČTK.
V prvním kole senátních voleb na Chebsku a Tachovsku získal Miroslav Plevný 40,08 procenta hlasů. Druhá Sandra Tsoukernik dostala od voličů 27,08 procenta hlasů. Na třetím místě skončila Štěpánka Černá se ziskem 12,3 procenta hlasů a Vladimír Keblúšek, který dostal 10,61 procenta hlasů. Pokud by jejich voliči podpořili ve druhém kole Plevného, zvítězil by s velkou převahou, podobně jako tomu bylo před šesti lety, kdy ve druhém kole dostal 70,31 procenta hlasů. Tehdy soupeřil také s kandidátkou za ANO, Jaroslavou Brožovou Lampertovou.
Plevného soupeřka Sandra Tsoukernik se v tomto týdnu soustředila zejména na debaty v médiích a příspěvky na sociálních sítích, kde se snaží přesvědčit voliče, aby ji podpořili. Na dotaz ČTK, jestli se vydá ještě mezi voliče, uvedla, že je stále v kontaktu s voliči. "S občany Chebska a Tachovska jsme stále v osobním kontaktu, který pro mě zůstává důležitý bez ohledu na fázi volební kampaně. Věřím, že každý z voličů se rozhodne podle vlastního přesvědčení," řekla ČTK