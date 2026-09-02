Senior z Karlových Varů odešel z domova a ztratil se, policie žádá o pomoc

Autor: ČTK
  19:48aktualizováno  19:48
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| foto: ČTK

Policie v Karlovarském kraji pátrá po 85letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů, který v úterý odešel z bydliště ve Východní ulici v Karlových Varech a od té doby o sobě nedal vědět. Senior se hůře orientuje v prostoru i čase a měl by užívat léky, informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek.

"Naposledy byl spatřen 1. září krátce před 19:00. U sebe by měl mít GPS čip, který jeho polohu zaznamenal naposledy včerejšího dne v 19:00 za vlakovým přejezdem v Tuhnicích. Měl by u sebe mít také průkazku na autobus, takže by se mohl městskou dopravou pohybovat po celých Karlových Varech. Z dřívější doby má vazby na Pozorku," doplnil policejní mluvčí.

Na sobě měl mít Vítězslav Rajf světle zelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Mobilní telefon u sebe nemá.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži mohou svědci volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu.

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