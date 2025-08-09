Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jitka Dolanská
  8:22aktualizováno  8:22
Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled působí tak trochu jako šlechtické sídlo, jako menší hrad. Za vzkříšením unikátu, který je technickou památkou, stojí místní patriot Jiří Hrůza.
Technickou památku, vysokou pec v Šindelové, se podařilo zachránit. Za vším...

Technickou památku, vysokou pec v Šindelové, se podařilo zachránit. Za vším stojí Spolek za zachování hutě v Šindelové. Ten letos slaví deset let existence. | foto: Spolek za zachování hutě v Šindelové

Jiří Hrůza na snímku s hejtmankou Karlovarského kraje Janou Mračkovou...
Technickou památku, vysokou pec v Šindelové, se podařilo zachránit. Za vším...
Technickou památku, vysokou pec v Šindelové, se podařilo zachránit. Za vším...
Technickou památku, vysokou pec v Šindelové, se podařilo zachránit. Za vším...
24 fotografií

Za symbolickou korunu od státu koupil ruinu, o kterou nikdo neměl zájem. Aby na vše nebyl sám, rozhodl se v roce 2015 založit Spolek za zachování hutě v Šindelové. Ten letos slaví deset let existence. Bez něj a dalších podporovatelů by dnes z historické stavby v zapadlé krušnohorské vísce zbyla jen hromada kamení.

„Když jsme začali jako spolek fungovat, byla huť odepsaná, pobořená, zarostlá. Dnes tu vidím nádhernou technickou památku, kterou se nám podařilo zachránit. Já říkám, že tu stojí Dáma v Šindelové,“ usmívá se při pohledu na pec Jiří Hrůza.

Když se dnes ohlédne, říká, že musel být v té době blázen, když se do něčeho takového pustil. „Šel jsem do toho, protože jsem nevěděl, co mne čeká. Ale dneska jsem rád,“ konstatuje uznale a dodává, že k Šindelové má zvláštní vztah.

Vysoká pec, která ani úředně neexistovala, se otevírá návštěvníkům

Je tamní rodák, v jednom z místních domů vyrůstal. „Ve škole ale ani doma nám neřekli, že to je památka, kterou postavili Nosticové. Tehdy se o tom tak nemluvilo. Pro mne to byla obyčejná bouračka. A je docela možné, že jsem tam při klukovských hrách vysklil prakem i nějaké to okno,“ směje se při té představě Hrůza.

Když se dozvěděl, co vlastně za stavbu v Šindelové stojí, chtěl to své raubířství památce nějak splatit.

Technickou památku, vysokou pec v Šindelové, se podařilo zachránit. Za vším stojí Spolek za zachování hutě v Šindelové. Ten letos slaví deset let existence.
Jiří Hrůza na snímku s hejtmankou Karlovarského kraje Janou Mračkovou Vildumetzovou
Technickou památku, vysokou pec v Šindelové, se podařilo zachránit. Za vším stojí Spolek za zachování hutě v Šindelové. Ten letos slaví deset let existence.
Technickou památku, vysokou pec v Šindelové, se podařilo zachránit. Za vším stojí Spolek za zachování hutě v Šindelové. Ten letos slaví deset let existence.
24 fotografií

Jako první bylo třeba vysekat nálety. Teprve pak se ruina představila v celé kráse. Nebyl to pěkný pohled. Co nezvládl čas a rozmary počasí, dokonali lidé. „Mnozí si sem chodili pro materiál. Hodily se hlavně ty krásné opracované kameny. Památka postupně mizela, až jsme řekli dost. Nebylo to za pět minut dvanáct, ale minutu po dvanácté,“ vzpomíná.

Zkušenosti při opravě ruiny sbírali nadšenci za pochodu. Začalo se pracovat na projektu, který navrhnul zastřešení budovy bývalé vysoké pece a zpřístupnění vyhlídkové plošiny na jejím vrcholu.

Místo podlahy pochozí sklo

Finančně vypomohlo ministerstvo kultury, Karlovarský kraj, okolní obce i soukromí dárci.

Po pěti letech bylo hotovo. Památku mohli začít obdivovat lidé z Čech i z ciziny. Míří sem návštěvy z nedalekého Německa, ale třeba i z Austrálie nebo USA.

Místní průvodce Rudolf Kovařík jim rád vyhlídku otevře a přidá odpovědi na všetečné dotazy o historii hutě, ale také o Šindelové a okolí. Vždy je však lepší domluvit prohlídku s výkladem předem telefonicky. Kontakt najdou lidé na webových stránkách šindelovské huti.

Přestože je vysoká pec už opravená a zpřístupněná, nadšenci pokračují v dalším zvelebování. „Upravili jsme okolí památky, zkolaudovali parkoviště pro návštěvníky a mne pak napadlo, že by bylo fajn, aby si lidé na ochozu mohli prohlédnout huť zevnitř. Proto jsme tam místo podlahy instalovali pochozí sklo. Každý teď může skrz něj shlédnout dolů do třináctimetrové hloubky a uvidí vnitřek pece. Je osvětlený, jsou vidět i detaily. Teď ještě plánujeme postupně upravit dmýchárnu. Na to jsme dostali dotaci. Co bude dál, to se uvidí,“ dodal Hrůza.

Pomoct může každý. Třeba zaplacením symbolického vstupného na vyhlídkovou věž nebo příspěvkem do kasičky přímo u pece. Na údržbu, úpravy okolí a osvětlení si památka zatím nevydělá.

Huť v Šindelové je dokladem tradice výroby železa v Krušnohoří. Železnorudné doly kdysi fungovaly na řadě míst, dokonce přímo u Šindelové. Vytěžený materiál se obvykle tavil za pomoci dřevěného uhlí hned vedle, aby se nemusel nikam složitě dovážet. Konkrétně v Šindelové stály tři vysoké pece. Ta současná vznikla až poté, co předchozí dvě zastavily v roce 1818 provoz.

Vysoká pec, technická památka, která ani úředně neexistovala (1. 10. 2018)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

Na Mladoboleslavsku se převrátil minibagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný

V Bítouchově na Mladoboleslavsku se dnes dopoledne převrátil malý bagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný. Vrtulník ho se zraněním nohou přepravil do nemocnice,...

9. srpna 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

Na Příbramsku hoří skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku, kde vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny zasáhly plochu asi 50 × 100 metrů. Nikdo nebyl zraněn, hašení potrvá nejméně do rána, uvedl...

9. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  20:17

Bourání mostu kompletně uzavřelo dálnici D7 u letiště, řidiči musí jinudy

Sledujte objízdné trasy, po dálnici D7 u ruzyňského letiště od večera řidiči neprojedou. Uzavírka souvisí s demolicí staré letištní lávky hned na 1. kilometru dálnice. Plně se dálnice otevře znovu až...

9. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  20:08

Přerov zvýšil rozpočet na sociální pohřby kvůli rostoucímu počtu případů

Přerovská radnice kvůli rostoucímu počtu sociálních pohřbů zvýšila roční finanční limit na tuto službu z dosavadních 130.000 korun na 180.000 korun. Letos v...

9. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:43

Při páteční nehodě na D11 zemřel řidič, čtyřleté dítě utrpělo lehčí zranění

Policisté vyšetřují smrtelnou nehodu, která se stala v pátek večer na dálnici D11 u Bříství na Nymbursku. Řidič osobního auta z neznámých důvodů vyjel mimo...

9. srpna 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

V Domažlicích pokračují Chodské slavnosti, mši sloužil nigerijský biskup

V Domažlicích dnes pokračuje 71. ročník Chodských slavností. Dopolední poutní mši na vrchu Vavřineček nad Domažlicemi sloužil nigerijský biskup, odpoledne...

9. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Divadelní festival Jiráskův Hronov nabídl desítky akcí, přijely tisíce lidí

Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, který od 1. srpna nabídl desítky divadelních představení, koncertů, projekce filmů i výstavy, navštívilo 25.000...

9. srpna 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

9. srpna 2025  18:42

V Josefově na Náchodsku končí festival Brutal Assault, přilákal přes 20.000 lidí

V Jaroměři na Náchodsku, v barokní pevnosti Josefov, končí festival extrémní muziky Brutal Assault. Od středy se na festivalu se představilo více než 140...

9. srpna 2025  16:18,  aktualizováno  16:18

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:12

Graffiti je pro někoho umění, pro jiné vandalismus. I sprejování legálních ploch má svá pravidla

Sprejování na zeď nemusí být jen výsadou skrytých uliček a opuštěných budov. Ve stále více městech vznikají legální plochy, kde si může graffiti vyzkoušet každý.

9. srpna 2025  17:02

Při ranním požáru v hale lakovny na Chebsku vznikla škoda dva miliony korun

Při ranním požáru v hale lakovny v Hazlově na Chebsku vznikla podle předběžného šetření hasičů škoda dva miliony korun. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů...

9. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.