Při pátečním dopoledním požáru sklepního prostoru v Karlových Varech vznikla podle vyšetřovatelů hasičů škoda dva miliony korun. Uvedl to Hasičský záchranný sbor ČR ve svém denním hlášení. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky způsobil většinu škody kouř, řekl dnes ČTK. Příčina vzniku požáru je podle něj předmětem dalšího šetření. Policisté a záchranáři dnes upřesnili, že na místě byli zraněni dva lidé, jeden byl ve vážném stavu.
Sklep hořel v pátek v centru města, v Horově ulici nedaleko centrální zastávky MHD Tržnice. "Na místě jsme ošetřili dva muže narozené v letech 1977 a 2001. Oba se nadýchali zplodin hoření. Staršího muže jsme ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci transportovali na akutní příjmovou ambulanci do nemocnice v Karlových Varech. Na stejné pracoviště jsme převezli i mladšího muže," řekla mluvčí krajských záchranářů Simona Kratochvílová.
Krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva uvedl, že policisté při ohledání místa požáru ve sklepních prostorech domu nezjistili přítomnost žádných omamných a psychotropních látek.
"U požáru zasahovalo osm jednotek požární ochrany," informoval Žižka. Požár hasiči dostali pod kontrolu a zasahující jednotky postupně odvolávali zhruba v 10:30.
Záchranáři měli na místě čtyři výjezdové skupiny, dvě záchranářské posádky a inspektora provozu a jednu posádku s lékařem.