Při pátečním dopoledním požáru sklepního prostoru v Karlových Varech vznikla podle vyšetřovatelů hasičů škoda dva miliony korun. Uvedl to Hasičský záchranný sbor ČR ve svém denním hlášení. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky způsobil většinu škody kouř, řekl dnes ČTK. Příčina vzniku požáru je podle něj předmětem dalšího šetření.
Sklep hořel v pátek v centru města, v Horově ulici nedaleko centrální zastávky MHD Tržnice. "U požáru sklepních prostor bytového domu v Karlových Varech zasahovalo osm jednotek požární ochrany," informoval Žižka. Požár hasiči dostali pod kontrolu a zasahující jednotky postupně odvolávali zhruba v 10:30. Žádní lidé se nezranili, pouze jeden člověk se nadýchal kouře.