Učitel, který osahával spící studentku, na škole končí. Akce s dětmi ale povede dál

„Přestože výsledek právního posouzení je takový, že nebylo shledáno naplnění kteréhokoliv z důvodů pro výpověď z pracovního poměru či okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, ředitel školy sdělil, že došlo k dohodě s pedagogem na ukončení pracovního poměru ke dni 28. února 2026. Je přitom nutné zdůraznit, že se jednalo již o podstatně zkrácený pracovní úvazek,“ upřesnila mluvčí Čmoková.
Kantorovi soud před třemi týdny uložil jako sankci za spáchaný přečin peněžitý trest 100 tisíc korun. Po zaplacení se na něj hledí jako na netrestaného a má čistý trestní rejstřík.
„Po této době už žádný zaměstnanecký poměr mít na gymnáziu nebude,“ potvrdil ředitel Gymnázia Cheb Antonín Jalovec. Co se týče dějepisné soutěže a výletů studentů za osobnostmi, tam je podle Jalovce situace jiná.
„Obě akce zaštiťuje nadační fond Gaudeamus, pedagog bude tyto akce organizovat nadále, ale už jako externí subjekt. Takže soutěž poběží dál, ale už zcela mimo školu. To samé platí i pro zájezdy za osobnostmi. Pokud se budou těchto akcí žáci účastnit, bude to běžná mimoškolní akce, jako jsou například nejrůznější soustředění, a bude na rodičích, zda děti na tu akci uvolní a ve škole je omluví,“ dodal ředitel Jalovec.
Ze školy učitel odchází proto, že podle svých slov nechce gymnáziu škodit. „Chápu, že jsou ředitel i kraj pod tlakem, ale mrzí mě, že mě spousta lidí hodila přes palubu. Přitom já jsem se přiznal po poradě s rodinou a právníky jen proto, abych měl tuto pro mne devastující situaci co nejdříve za sebou. Byl jsem si samozřejmě vědom dopadů, ale soudní řízení trvající i několik let by bylo nad mé síly,“ řekl pro iDNES pedagog, který se rozhodl skončit.