Sklář a keramik. Karlovarská střední škola obnoví dva tradiční učební obory

S celkem deseti učni oborů sklář – výrobce a zušlechťovatel skla výrobce a dekoratér keramiky počítá pro školní rok 2026-27 Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary. Na jejich vzdělávání se budou formou praxí podílet i zásadní podniky v regionu, sklárna Moser a porcelánka Thun. Vyplývá to ze smlouvy podepsané ve čtvrtek na kraji.
Pokud se podaří naplnit každý z oborů pěticí učňů, bude podle hejtmana Petra Kubise předpokládaná ztráta milion korun. „S každým chybějícím se zvýší. Byla by ale škoda o obory přijít,“ podotkl hejtman s tím, že ztrátu bude hradit kraj.

„Obnovení těchto oborů je pro naši školu i celý region zásadním krokem,“ konstatovala ředitelka školy Markéta Šlechtová. Oba jsou totiž pro tradiční výrobu v kraji zásadní a mají dlouholetou tradici. Ta se přerušila v roce 2022.

Tradiční výroba v regionu nezanikne, střední škola znovu otevře obor sklář

Tehdy zejména kvůli nedostatku financí „keramka“ dočasně utlumila nábor. Podle Šlechtové nešlo o zrušení oborů, s nimiž kraj ostatně počítá ve svém strategickém projektu.

Pro firmy, které se podpisem smlouvy zapojily do projektu, mají obnovené učební obory zásadní význam. „Sice jsme rozjeli rekvalifikační kurzy, díky nimž už nastoupilo osm nových zaměstnanců, do budoucna ale odchody našich lidí do důchodu jen rekvalifikanty nahradit nedokážeme,“ vysvětlil Martin Dvořák, generální ředitel sklárny Moser.

Podle Vlastimila Argmana, generálního ředitele porcelánky Thun, je zásadní vychovat novou generaci lidí, kteří budou pokračovat v tradiční produkci regionu. „My máme zájem především o ženy. Naší výhodou je jednosměnný provoz,“ konstatoval.

Jak Moser, tak Thun se přitom budou na projektu, byť nepřímo, podílet i finančně. „Náklady na čas, materiál i odměnu praktikantům a našim odborně proškoleným zaměstnancům budou zhruba 1,2 milionu korun,“ potvrdil ředitel Moseru Dvořák. V případě porcelánky Thun budou náklady obdobné.

Aby řemeslo nezaniklo. Moser rekvalifikuje nové brusiče, první už nastoupili

Obě firmy se zároveň ve smlouvě zavázaly, že od roku 2029 budou každoročně nabízet smlouvy nejméně deseti absolventům oborů. Ty bude ovšem nutné náležitě propagovat, na což upozornila i krajská radní pro školství Hana Žáková.

S tímto úkolem může všem signatářům smlouvy pomoct i Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. „Obory budeme propagovat v rámci našich aktivit na základních školách, už jsme o nich informovali kariérní poradce a k dispozici dáme i naše sociální sítě a další komunikační kanály,“ přislíbila ředitelka komory Lenka Mansfeldová.

Výhodou je, že obě firmy jsou ve světě dostatečně známé. Thun prodává porcelán ve více než 50 zemích světa, výrobky sklárny Moser se chlubí královské rodiny, ale třeba i rodinný klan Kardashianů.

