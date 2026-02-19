Vážné problémy se statikou. Rekonstrukce keramické školy potrvá déle

„Objevily se závažné problémy se statikou, nějaké práce bylo nutné zčásti zastavit. Teď se hledá nové technické řešení toho problému. Je ale podstatné, že nedojde k navýšení finančního krytí projektu,“ uvedla krajská radní Michala Málková (ANO).
Podle ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje Květy Hryszové bylo pro úřad klíčové zjistit, zda šlo současnému stavu nějak předejít.
„Projektant při práci na dokumentaci vycházel z odborných stanovisek zdejší kanceláře statiků a současně i Kloknerova ústavu při ČVUT. Teprve celoplošné odhalení omítek v historickém objektu ukázalo, že statika budovy je špatná a neumožňuje pracovat podle aktuálního projektu. Ihned jsme začali se všemi partnery situaci řešit,“ řekla Hryszová.
Správce stavby, zhotovitel i projektant podle ní nepředpokládají, že při rekonstrukci historické budovy vyvstanou další závažné problémy. Podlahy v objektu je však nutné podepřít.
„Kraj zároveň jedná s poskytovatelem dotace tak, aby byly splněny parametry a cíle projektu v souladu s dotačními podmínkami a podá žádost o podstatnou změnu projektu,“ doplnila.
Jak moc potíže se statikou stavbu zdrží, si zatím nikdo netroufá přesně odhadnout. Dodatečné náklady a termíny prozradí až nový projekt, který by měl být hotový v dubnu.
Rekonstrukce historické budovy střední školy a dostavba moderního komplexu kolem ní mají stát zhruba miliardu korun bez DPH. Celkové náklady projektu včetně vybavení jsou přes 1,5 miliardy korun.
Stavba je jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje v programu Spravedlivá transformace. Kromě prostor pro střední školu by mohl moderní komplex nabídnout zázemí i pro veřejnoprávní vysokou školu, o kterou Karlovarský kraj dlouhodobě usiluje.