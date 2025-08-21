V říjnu začne velká modernizace keramické školy, po opravě přijme více studentů

Objekty v jejím okolí pak ustoupí moderní prosklené vícepodlažní stavbě, která opravenou historickou budovu obklopí. Vedle moderních prostor adekvátně vybavených pro odborné vzdělávání škola získá také posilovnu, tělocvičnu s tribunou, venkovní hřiště na střeše nové budovy či přednáškový sál.
Vznikne zde místo pro nové galerie, auly, komunitní centra či kavárny. Projekt za téměř miliardu korun by měl kompletně skončit v létě 2028.
Tradiční výroba v regionu nezanikne, střední škola znovu otevře obor sklář
„Aktuálně jsme vysoutěžili zhotovitele na modernizaci naší Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v karlovarských Rybářích. Obdrželi jsme deset nabídek, vítězná je od firmy PKS Stavby ze Žďáru nad Sázavou. Rozdíl mezi prvním a druhým v pořadí byl velmi nízký, nicméně celková cena, kterou se podařilo vysoutěžit, je oproti předpokladům nižší o přibližně 200 milionů korun,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.
Podle jejích slov je projekt rekonstrukce historické budovy, částečné demolice a stavby nového moderního komplexu jednou z priorit kraje v dotačním programu Spravedlivá transformace. Dotace činí 85 procent způsobilých nákladů. Kraj ještě musí počkat na případné námitky a po uplynutí patnáctidenní lhůty je možné s dodavatelem smlouvu podepsat.
Přestavba se uskuteční za provozu školy. Kraj očekává, že práce nebudou mít na výuku zásadní vliv. „Nějaké omezení se tam očekávat dá, na druhou stranu ta budova, která se bude rekonstruovat, aktuálně není v provozu. A teprve po dokončení rekonstrukce se začne stavět nová,“ vysvětlila ředitelka krajského úřadu Květa Hryszová.
Předpokládaný termín dokončení první etapy, při které dojde na rekonstrukci historické stavby, je srpen 2027. Následně by v září měl zahájit zkušební provoz. Druhá etapa, včetně výstavby nové budovy, potrvá od července 2027 do srpna 2028.
Návrhy na novou podobu sklářské školy uvidí lidé na webu, mohou hlasovat
„Kraj je jako investor vázán podmínkami dotace, zejména termíny. Nicméně chceme s řídícím orgánem ještě jednat o tom, zda by bylo možné, aby byla do projektu včleněna ještě veřejná vysoká škola. Ta budova by byla pro tento účel velmi vhodná. Jsou tam dvě komunitní centra, galerie a je otázka, zda by i tyto prostory nebylo možné pro vysokou školu využít,“ předestřela hejtmanka.
V souvislosti s úpravami by se měla navýšit kapacita střední školy. Zatímco v současné době má umělecká průmyslovka kapacitu zhruba 360 studentů, po dokončení modernizace komplexu by jejich počet mohl překročit pět stovek.
Pokud by se však podařilo v Karlových Varech otevřít veřejnou vysokou školu, kapacita areálu by v budoucnu nestačila. Kraj proto plánuje v blízkosti střední školy postavit pro vysokoškoláky další budovu. Má totiž v sousedství pozemek, kde by bylo možné vysokou školu dál rozšiřovat a rozvíjet.