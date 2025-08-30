Pastelkovné v mnoha formách. Od kufříků pro děti po peníze pro školu

Jitka Dolanská, ČTK
  8:52
Statisíce korun poskytují každoročně některá města v Karlovarském kraji na podporu prvňáčků. Peníze však nemíří přímo ke školákům nebo jejich rodičům. Radnice je předávají základním školám, které za ně nakupují vybavení pro nové školáky, nebo prvňáčkům předávají dárky ve formě pomůcek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří KoťátkoiDNES.cz

Například v Sokolově, kde do prvních tříd letos zamíří na tři sta prvňáčků, pro ně chystají kufřík s pomůckami. „Letos školní kufřík obsahuje jednačtyřicet položek. Děti v nich najdou to, co ve škole upotřebí od propisek a tužek po zvýrazňovače, vodovky či obaly na sešity,“ uvedl zástupce sokolovského starosty Jan Picka.

Podle jeho slov jde o dárek v hodnotě téměř 1 800 korun, který je navíc praktický. „Obsah kufříků konzultujeme s učiteli 1. tříd, protože ti nejlépe vědí, co budou děti po nástupu do školy potřebovat. Další výhodou je, že rodiče nebudou muset koncem prázdnin a v září potřebné pomůcky shánět a platit,“ podotkl místostarosta.

Výuka v němčině je pro děti z příhraniční nutná, stát ale trvá na angličtině

Připomněl, že kufříky s pomůckami dostávají nastupující školáci od města už od roku 2011. „Určitě jsme byli jedni z prvních, kteří do prvních tříd věnovali školní pomůcky, možná dokonce úplně první. Ověřeno to ale nemám. Nicméně vidím, že na řadě míst k tomu v posledních letech začali přistupovat podobně,“ zamyslel se Picka.

Radnice zároveň zajistila pro každého žáčka 1. třídy kapsáře, které se připevňují k lavicím, a pytlíky na přezůvky v jednotném designu. O tento dárek se postarala Sokolovská chráněná, kde pracují lidé s různými druhy postižení. „Ve třídě takový jednotný styl vypadá mnohem lépe a my navíc dáváme práci těm, kteří to v životě nemají jednoduché, protože se perou s nejrůznějšími hendikepy,“ dodal Picka.

Školy ve vyloučených lokalitách vedou děti k lepšímu životu i pohádkami

Podobně postupuje i krajské město Karlovy Vary, kde by letos do prvních tříd základních škol mělo nastoupit 517 prvňáků. Podle náměstka karlovarské primátorky Martina Duška každého z žáků město podpoří tisíci korunami.

Ani Karlovy Vary nedávají peníze rodičům, ale podle počtu prvňáků je přeposílají na základní školy, které pak nakoupí potřebné vybavení pro děti. Dohromady tak město vydá také zhruba půl milionu korun. I v Karlových Varech to radnice dělá každoročně.

Cheb sice takzvané pastelkovné pro žáky prvních tříd nezavedl, ani tamní prvňáci však nepřijdou úplně zkrátka. Od města každý rok dostávají dárkový batůžek s logem Chebu a drobnými dárky na přivítanou do školní výuky. Pro zhruba 350 žáků, kteří tam letos nastoupí do prvních tříd základních škol, město vyčlenilo dohromady 53 tisíc korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Draví ptáci v Zoo Brno budou mít novou voliéru

Draví ptáci z brněnské zoologické zahrady budou mít novou voliéru s odstavnou a expoziční částí. Vyjde na 21,3 milionu korun, dokončena má být v roce 2027....

30. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Ve škole v Semilech vybuduje Liberecký kraj za 186 mil. Kč centrum vzdělávání

Stavbu centra vzdělávání pro stavební obory připravuje Liberecký kraj ve Střední škole v Semilech. Projekt za bezmála 186 milionů korun je nejdražším ze čtyř...

30. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:24

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}


EXTERNÍ E-MAIL
Mirja Červenková
Zajímá vás, jak bude vypadat doprava a bydlení v Praze v roce 2050? Pak navštivte výstavu Propojené město v CAMP, v areálu Emauzského kláštera na Vyšehradské...

vydáno 30. srpna 2025  11:23

Historický muzejní ústav Praha

Starý arabský zápis přepsán do moderní podoby.

vydáno 30. srpna 2025  11:20

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:19

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích se konal farmářský trh.

vydáno 30. srpna 2025  11:18

Řidič BMW na Písecku jel zřejmě rychle, vůz skončil na střeše. Spolujezdec zemřel

U obce Chyšky na Písecku zemřel v noci na sobotu spolujezdec v havarovaném osobním autě, řidič se vážně zranil, uvedl mluvčí policie Jiří Matzner. Nehoda se stala bez svědků, auto s nouzovým tísňovým...

30. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Místo oceli sklad potravin. Nové haly v Kladně nabídnou tisíce pracovních míst

Až dva tisíce lidí najde v příštích letech práci ve dvou výrobních a skladovacích halách, jejichž postupná stavba je v plánu na sanovaném brownfieldu v areálu bývalé kladenské Poldi. Stanou se...

30. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V. Brod tři měsíce opravoval kino, mimo jiné nechal vyměnit sedačky

Vyšší Brod na Českokrumlovsku rekonstruoval kino. Znovu se otevřelo pro veřejnost po třech měsících. Rekonstrukce znamenala výměny sedaček, položení nových...

30. srpna 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

V Novém Sedle na Sokolovsku hořela v noci střecha sklárny O-I,letos podruhé

Ve sklárně společnosti O-I v Novém Sedle na Sokolovsku hořela dnes nad ránem střecha výrobní haly. Škodu hasiči předběžně odhadli na na 900.000 korun, řekl ČTK...

30. srpna 2025  8:40,  aktualizováno  8:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.