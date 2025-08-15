Tradiční výroba v regionu nezanikne, střední škola znovu otevře obor sklář

Jitka Dolanská
  13:22
Vzít do ruky sklářskou píšťalu, nabrat taveninu, fouknout a vytvořit pohár, vázu či umělecký objekt. V Karlových Varech se bude možné od základů naučit tradiční sklářské řemeslo, které patří k rodinnému stříbru Karlovarského kraje. Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská plánuje ve školním roce 2026/2027 znovu otevřít učňovský obor Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla.
Výroba křišťálových glóbů pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v...

Výroba křišťálových glóbů pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v karlovarské sklárně Moser (14. června 2024) | foto: ČTK

Výroba křišťálových glóbů pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v...
Mistr sklář Zdeněk Drobný obdržel v červnu 2024 prestižní francouzský Řád umění...
Skláři na píšťale zdvihají váhu i několika kilogramů, posléze na té obrovské...
Dřevěný svalák se musí neustále namáčet ve vodě, časem se však vypálí a musí se...
8 fotografií

Navíc se podařilo dojednat, že studenti budou vykonávat odbornou praxi ve sklárně Moser, která představuje to nejlepší z českého sklářství. Aktuálně je možné v Karlových Varech studovat maturitní obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, ten učňovský však škola už několik let neotevřela. Důvodem je prý nízký zájem uchazečů.

Že je třeba sklářský obor znovu vzkřísit k životu, na tom se shodli zástupci školy, vedení Karlovarského kraje i představitelé sklárny Moser, která se na vzdělávání nových odborníků, ale i na propagaci oboru bude ve spolupráci se školou, kariérními poradci a hospodářskou komorou podílet.

Aby řemeslo nezaniklo. Moser rekvalifikuje nové brusiče, první už nastoupili

Představit řemeslo deváťákům a jejich rodičům by bylo možné například v rámci dnů otevřených dveří, nejrůznějších školních veletrhů a při dalších akcích.

Podle slov ředitele Martina Dvořáka je firma Moser připravena spolupráci znovu nastartovat. O podrobnostech chce jednat s ředitelkou keramické školy Markétou Šlechtovou.

„Podmínkou spolupráce je ale otevření učňovského oboru Sklář v akademickém roce 2026/2027 a společné úsilí všech stran o zatraktivnění přihlášek do tohoto oboru,“ konstatoval Martin Dvořák.

Výroba křišťálových glóbů pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v karlovarské sklárně Moser (14. června 2024)
Výroba křišťálových glóbů pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v karlovarské sklárně Moser (14. června 2024)
Mistr sklář Zdeněk Drobný obdržel v červnu 2024 prestižní francouzský Řád umění a literatury, a to za svou vázu Hruška.
Skláři na píšťale zdvihají váhu i několika kilogramů, posléze na té obrovské mase skla pracují brusiči a rytci, a to i hodiny v kuse.
8 fotografií

Moser je podle něj za těchto podmínek připraven zajistit studentům maturitního oboru školy praxi v rámci povinné části maturitní zkoušky a případně i odborné stáže. „Vše bude jasně zakotveno ve smlouvě o spolupráci mezi společností Moser a Střední uměleckoprůmyslovou školou keramickou a sklářskou Karlovy Vary. Na tom jsme se při jednání na krajském úřadě dohodli,“ řekl ředitel.

Podle jeho slov spolupráce firmy a školy probíhala osm let. Letos ale studium dokončili žáci, kteří nastoupili do učňovského oboru Sklář v roce 2022. Od té doby škola tento obor neotevřela. Pro firmu to znamená jediné. Musí v nadcházejícím období udržet mistry skláře, kteří učňům své řemeslo předávají.

Moser má nového generálního ředitele, chce posílit pozici sklárny ve světě

„Jako reakci na to jsme spustili vlastní projekt rekvalifikace určený každému, kdo má odhodlání a chuť se řemeslo naučit, a to i bez předchozího vzdělání. Zejména pro obor ručního broušení skla. Plánujeme také další aktivity na zviditelnění sklářského řemesla a přilákání nových zájemců,“ podotkl ředitel Dvořák s tím, že české sklářství je světově uznávané, ale bez nové generace není jeho budoucnost samozřejmostí.

Právě program Rekvalifikace, který karlovarská sklárna Moser spustila, může lidi, které práce se sklem oslovila, do oboru přivést.

Předstupněm rekvalifikačního e kurzu je dvoudenní program „Pojď si zkusit řemeslo a zůstaň u nás“. Během dvou dnů dostanou zájemci možnost vyzkoušet si práci brusiče.

Uchovají energii ze slunce. Bateriová úložiště více pronikají i na západ Čech

„Pod dohledem mistrů si osvojí základní dovednosti a zjistí, zda je řemeslo oslovilo,“ uvedla Barbora Vondalová, mluvčí sklárny Moser. Pokud se adepti osvědčí, mohou nastoupit na samotný rekvalifikační kurz.

Projekt je určený pro široký okruh zájemců. Ti, kteří se pro něj rozhodnou, se budou učit od nejlepších v oboru. Podle Barbory Vondrové má kurz úspěch. Do brusírny Moseru už nastoupili první rekvalifikanti.

„Sklářství má v našem kraji hlubokou tradici a firma Moser je bezesporu světový pojem. Chceme, aby se mladí mohli toto krásné řemeslo naučit přímo od mistrů a po škole měli jistou práci. Spolupráce s firmou Moser proto musí být pro keramickou školu prioritou. Zároveň je potřeba, aby si obor znovu získal zájem dětí i jejich rodičů. Očekávám proto návrhy, jak ho co nejlépe propagovat,“ dodala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Emilova noční vycházka v Hodoníně. Los okusoval stromky a zastavil dopravu

Další zastávkou bedlivě sledované pouti toulavého losa Emila, který se pohybuje napříč Českem, se stal v noci na dnešek Hodonín. Zvíře prošlo ulicemi a pochutnalo si na jednom ze stromků. Doprovod mu...

15. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

V krajské firmě skončilo bezvládí. Sanatorium se zpozdí, obává se opozice

Více než dvouměsíční bezvládí v krajské firmě Jihomoravská zdravotní definitivně končí. Místo Martina Pavlíka, kterého radní nečekaně odvolali na konci května, nastoupí v pondělí nový šéf Jan Kašpar....

15. srpna 2025  15:32

Ve Slaném si mohou místní i návštěvníci zahrát dvě venkovní únikové hry

Ve Slaném si mohou místní i návštěvníci zahrát dvě venkovní únikové hry, které hráče provedou městem prostřednictvím poutavých příběhů. Jsou inspirované...

15. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Letní tábory v hradeckém kraji hygienici letos zavírat nemuseli, udělili 8 pokut

Hygienici v Královéhradeckém kraji v současné sezoně žádný z letních dětských táborů uzavřít nemuseli. Kontroly zjistily méně závažné nedostatky. Hygienici v...

15. srpna 2025  13:50,  aktualizováno  13:50

Nejen Barum rally. Dopravu v kraji o víkendu omezí i cyklistická Czech Tour

Víkend plný velkých a prestižních sportovních soutěží zažijí obyvatelé Zlínského kraje. V neděli se po silnicích budou prohánět nejen jezdci v závodních vozech Barum rally, ale také cyklistické týmy...

15. srpna 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Vykořisťovaní Češi v Británii: ve čtveřici obžalovaných padl jediný trest

Podmínku dnes udělil Krajský soud v Plzni osmačtyřicetileté Češce, která dojednávala pro lidi z Karlovarska pracovní smlouvy s fast foody ve Velké Británii. Zbylí tři obžalovaní byli už v loňském...

15. srpna 2025  15:22

Rozlítil ho rozbitý nos, soka bodl do srdce. Za vraždu u pražského nádraží dostal 11 let

Na jedenáct let poslal soud do vězení Michala Kešela, který letos v únoru ubodal před pražským hlavním nádražím osmačtyřicetiletého muže. Z rozsudku vyplývá, že Kešel napadl svého soka nožem, přičemž...

15. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

15. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

U Schreberových zahrádek a na dalších šesti místech v Brně přibyla veřejná pítka

Síť veřejných pítek se v Brně rozrostla o dalších sedm. Díky projektu participativního rozpočtu Dáme na vás je lidé nově najdou třeba na okraji parku...

15. srpna 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Proměna údolí Týneckého potoka v Kladně má začít příští rok

Příprava proměny údolí Týneckého potoka v kladenské lokalitě Hnidousy je téměř hotová, začít má příští rok na jaře. Vzniknout má rozmanité přírodní prostředí,...

15. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

15. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

ÚOHS povolil SZZ Krnov převzetí bruntálské nemocnice od skupiny Agel

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil společnosti Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (SZZ Krnov), která je příspěvkovou organizací...

15. srpna 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.