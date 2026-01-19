Mistr světa lovil mladé cyklistické naděje v karlovarské základní škole

Najít talentované mladé sportovce, kteří by jednou mohli vyhrát třeba i Tour de France, nebo minimálně přitáhnout děti ke sportu, respektive k cyklistice. Takový je smysl Czech Cycling Academy. Zjistit, jak jsou na tom s talenty v Karlových Varech, přijel na základní školu Konečná sám mnohonásobný cyklokrosový mistr světa Zdeněk Štybar.
Zdeněk Štybar přijel se svou cyklistickou akademií do Karlových Varů. | foto: Czech Cycling Academy

„Cílem projektu je, aby se děti dostaly do místního klubu či začaly na kole jezdit alespoň rekreačně. Chceme najít talentované děti, se kterými budeme pracovat tak, abychom je dokázali připravit na prostředí profesionální cyklistiky, kde je tím dalším krokem zvítězit třeba v etapě Tour de France,” řekl k poslání Czech Cycling Academy její sportovní ředitel Zdeněk Štybar.

Zdeněk Štybar přijel se svou cyklistickou akademií do Karlových Varů.

Žáci karlovarské školy si tak pod jeho taktovkou mohli v minulém týdnu vyzkoušet pět interaktivních stanovišť kombinujících fyzickou aktivitu, edukaci a digitální prvky. Konkrétně šlo o test na cyklistickém trenažéru, virtuální realitu, počítačovou hru Bike Craft, což je variace na populární Minecraft, a měření tělesných parametrů pomocí diagnostické váhy.

Podobné testy nejsou samoúčelné. Získaná data umožňují odborníkům identifikovat děti se skutečným sportovním potenciálem a v případě zájmu je propojit s místními sportovními kluby.

Všichni dřou, ale výsledky nikde, všiml si Štybar. Jeho projekt to má změnit

Pochvalně o aktivitách akademie mluví ředitelka ZŠ Konečná Radka Hodačová. „Roadshow předčila naše očekávání. Na začátku byly děti v tělocvičně zdrženlivé, ale během chvíle se to změnilo v nadšení. Někteří to pojali jako výzvu být lepší než kamarád nebo učitel tělocviku. Přítomnost mistra světa Zdeňka Štybara byla pro nás také výjimečnou událostí. Přestože je několikanásobným mistrem světa, působil velmi skromně a popovídání s ním bylo doplněním skvělé atmosféry akce,” uvedla.

Akademie, jejímž sportovním ředitelem je Štybar, vloni procestovala celou republiku od Karlových Varů po Ostravu. „Loňský rok potvrdil potenciál projektu Roadshow. Zájem škol nás velmi těší, a i letos se proto vydáme napříč Českou republikou. Dětem chceme ukázat možnosti zdravého pohybu a nasměrovat je ke sportu, který jim nejlépe vyhovuje,” dodal ředitel akademie Robert Kolář.

